Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о готовности к переговорам с российским коллегой Сергеем Шойгу.

Об этом Резников заявил в кулуарах Верховной Рады во вторник, 25 января, видео опубликовано в YouTube.

"Если вдруг в рамках переговоров на площадке в Брюсселе или на площадке в Мюнхене с участием наших партнеров, министров обороны Соединенных Штатов, Соединенного Королевства и Северной Ирландии, будет предложено встретиться — я буду готов встретиться", - сказал Алексей Резников.

При этом он уточнил, что такая встреча на данный момент не готовится. Сейчас, по словам Резникова, он встречается со всеми министрами обороны, которые имеют возможность продемонстрировать поддержку Украины.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия не создала ни одной ударной группировки, что указывает на отсутствие подготовки военного наступления.

Также мы писали о том, что глава Министерства обороны Украины Алексей Резников считает, что возможное вторжение России в Украину станет катастрофой не только для нашей страны, но и для Европы.