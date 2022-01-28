Министр обороны Украины Алексей Резников, который в декабре 2021 захотел увеличить затраты на вооружение ВСУ в шесть раз, заявил, что перечень профессий и специальностей, подпадающих под воинский учет, изменили.

Об этом сообщил Резников во время выступления в Верховной Раде Украины.

"Я хочу всех успокоить, никаких штрафов никто не будет платить. Сегодня изменен приказ об уменьшении количества профессий и специальностей", - сказал министр.

Он добавил, что список существенно уменьшен и представлен на согласование.

"После этого он будет направлен на юстирование в министерство юстиции и будет обнародован. Женщины, не переживайте, все хорошо", - резюмировал Резников.

Как писала "Страна", после появления первой версии приказа о воинском учете женщин Минобороны пообещало штрафовать за нерегистрацию в военкоматах.

К 18 января на учет стали 435 женщин. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что как только обязательный воинский учет женщин полноценно заработает, при необходимости им будут предлагать участвовать в сборах или тренировках.

Между тем, 21 января Министерство обороны Украины разработало новую редакцию приказа о взятии на воинский учет женщин, убрав из списка 100 профессий

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