Резников заявил об уменьшении списка профессий, которые подпадают под воинский учет для женщин
Министр обороны Украины Алексей Резников, который в декабре 2021 захотел увеличить затраты на вооружение ВСУ в шесть раз, заявил, что перечень профессий и специальностей, подпадающих под воинский учет, изменили.
Об этом сообщил Резников во время выступления в Верховной Раде Украины.
"Я хочу всех успокоить, никаких штрафов никто не будет платить. Сегодня изменен приказ об уменьшении количества профессий и специальностей", - сказал министр.
Он добавил, что список существенно уменьшен и представлен на согласование.
"После этого он будет направлен на юстирование в министерство юстиции и будет обнародован. Женщины, не переживайте, все хорошо", - резюмировал Резников.
Как писала "Страна", после появления первой версии приказа о воинском учете женщин Минобороны пообещало штрафовать за нерегистрацию в военкоматах.
К 18 января на учет стали 435 женщин. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что как только обязательный воинский учет женщин полноценно заработает, при необходимости им будут предлагать участвовать в сборах или тренировках.
Между тем, 21 января Министерство обороны Украины разработало новую редакцию приказа о взятии на воинский учет женщин, убрав из списка 100 профессий
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