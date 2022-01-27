Сегодня, 27 января обнаженная активистка "Femen" с ребёнком провела акцию около Офиса президента, требуя от Зеленского немедленно отменить приказ об обязательном воинском учете для женщин.

"Женщины и девушки должны принимать участие в военных конфликтах исключительно на добровольной основе. У государства нет морального права принуждать женщин к боевым действиям. Женщины до сих пор не имеют равных прав с мужчинами и поэтому на них не должны распространяться равные обязанности. Ни одна из нас не развязывала войн! Ни одна из нас не расхищала армию! Ни одна из нас не должна погибнуть! Руки прочь от женщин!", - заявляют в Femen.

На теле девушки были надписи на английском языке: женщины и война. Между ними зачеркнутый знак "равно". На руке у нее было написано "Femen". На акцию она привела ребенка, малыш был одет.

Как видно на кадрах с места событий к девушке подошли сотрудники правоохранительных органов и набросили на нее куртку.

Напомним, секстремистку Femen, которая задрала юбку перед Зеленским, оштрафовали на 85 гривен.

Также сообщалось, что секстремистка Femen разделась у консульства Польши в Одессе.