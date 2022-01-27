Активистка устроила акцию под Офисом президента. Фото: "Страна"

Сегодня, 27 января обнаженная активистка "Femen" с ребёнком провела акцию около Офиса президента, требуя от Зеленского немедленно отменить приказ об обязательном воинском учете для женщин.

Активистка Femen устроила акцию под ОП

"Женщины и девушки должны принимать участие в военных конфликтах исключительно на добровольной основе. У государства нет морального права принуждать женщин к боевым действиям. Женщины до сих пор не имеют равных прав с мужчинами и поэтому на них не должны распространяться равные обязанности. Ни одна из нас не развязывала войн! Ни одна из нас не расхищала армию! Ни одна из нас не должна погибнуть! Руки прочь от женщин!", - заявляют в Femen.

Активистка Femen устроила акцию под ОП

На теле девушки были надписи на английском языке: женщины и война. Между ними зачеркнутый знак "равно". На руке у нее было написано "Femen". На акцию она привела ребенка, малыш был одет.

Активистка Femen устроила акцию под ОП

Как видно на кадрах с места событий к девушке подошли сотрудники правоохранительных органов и набросили на нее куртку.

Активистка Femen устроила акцию под ОП

Напомним, секстремистку Femen, которая задрала юбку перед Зеленским, оштрафовали на 85 гривен.

Также сообщалось, что секстремистка Femen разделась у консульства Польши в Одессе.

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