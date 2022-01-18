Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что как только обязательный воинский учет женщин полноценно заработает, при необходимости им будут предлагать участвовать в сборах или тренировках.

Об этом сообщают "Украинские Новости" со ссылкой на комментарий Анны Маляр во вторник, 18 января.

"Когда учет полноценно заработает, при необходимости женщинам будут предлагать участвовать в сборах или тренировках", - сообщила заместитель министра обороны.

По словам Маляр, при устройстве на новую работу среди документов нужно будет предоставить и военно-учетный.

Замминистра обороны добавила, что процесс постановки женщин на воинский учет подобен тому, который проходят мужчины.

"Прежде всего, нужно обратиться в ближайший к вашему месту жительства территориальный центр комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы). Впрочем, не торопитесь. В течение 2022 года будет продолжаться переходный период. Сейчас ведется работа по упрощению порядка постановки на учет, изучается вопрос приоритетности профессий, родственных военно-учетным специальностям. Поэтому будут изменения, о которых Минобороны обязательно сообщит", - рассказала Анна Маляр.

По состоянию на данный момент, воинскому учету подлежат женщины в возрасте от 18 до 60 лет, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту.

"Но, подчеркиваю, эти нормы сейчас дорабатываются, а значит - будут изменения", - заявила Маляр.

Кроме того, Анна Маляр рассказала, что несовершенство системы воинского учета сказалось в 2014-2015 годах и стало одним из слабых звеньев обороноспособности государства. Поэтому актуален вопрос восстановления и усовершенствования системы воинского учета.

Более того, по инициативе министра Алексея Резникова готовятся некоторые изменения в октябрьский приказ. В течение 2022 года продлится переходный период. Сейчас ведется работа также над упрощением порядка постановки на учет, изучается вопрос приоритетности профессий, родственных военно-учетным специальностям.

"435 женщин уже встали на учет. Не дожидаясь даже наших изменений", - добавила замминистра обороны.

По словам Маляр, воинский учет существовал и раньше, однако требовал усовершенствования.

"Постановление Кабмина с 1994 года определяло почти 40 профессий (т.е. далеко не только медики), которые служили основанием для постановки женщин на воинский учет. Впрочем, часть профессий исчезают, вместо этого появляются новые. Поэтому и система учета, и законодательство нуждаются в обновлении. С 2014 года было несколько волн мобилизации, и ни одна женщина не была мобилизована без ее воли", - подытожила Маляр.

Напомним, что в Минобороны заявили, что украинкам не нужно срочно становиться на воинский учет. В текущем году штрафовать не вставших на воинский учет женщин не будут.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский поручил министру обороны сократить список профессий для воинского учета женщин.

Также мы писали, что украинцы атаковали в соцсетях жену Зеленского вопросами, станет ли она на воинский учет.