В военкомате одного из спальных районов Киева кипит будничная работа. Своей очереди на прием ждут десятки сонных мужчин — и ни одной женщины. Кроме журналистки "Страны".

Мы здесь, потому что множество украинских женщин по приказу Министерства обороны с 2022 года стали военнообязанными — как и мужчины. Ведомство еще в декабре утвердило огромный перечень из более 200 профессий, представительницы которых обязаны явиться в военкомат и встать на воинский учет. В случае мобилизации их могут призвать. А если дамы проигнорируют приказ Минобороны, то и их, и их работодателей будут штрафовать. Исключения не предусмотрены даже для беременных и молодых матерей.

Инициатива Минобороны ожидаемо спровоцировала скандал и полное непринятие в обществе. Ведь по сути, речь идет о массовом призыве миллионов украинок в возрасте от 18 до 60 лет, чья профессия объективно имеет мало общего с военным делом. Например, программисты, врачи, юристы, менеджеры,музыканты, социальные работники, сотрудники ресторанов и гостиниц, бухгалтеры, делопроизводители, рекламщики — и журналисты.

Собственно, поэтому мы здесь — как журналисты и как женщины. Чтобы на личном опыте проверить, как встать на воинский учет, и выяснить, выполняют ли украинки приказ Минобороны.

Доигрались с гендерным равенством

Новость о том, что миллионы украинок с дипломами менеджера и бухгалтера наравне с мужчинами становятся военнообязанными, многих повергла в шок. Особенно на фоне нагнетания паники вокруг возможного вторжения России в Украину в последние несколько недель. Перспектива отправиться на фронт с оружием в руках откровенно напугала украинок.

После скандала в Минобороны попытались «сдать назад». Там заявили, что сократят список «женских» профессий, подлежащих воинскому учету — оттуда якобы убрали 100 специальностей. Аналогичное поручение дал и Зеленский, рассмотрев петицию. Однако новую редакцию приказа Минобороны еще не издало. Так что женщины каких именно профессий останутся военнообязанными, неясно.

Но как убедилась “Страна”, украинки пока не спешат “сдаваться” в военкоматы.

В очереди в приемный кабинет Оболонского военкомата журналистка "Страны" — единственная женщина. По выражениям лиц сразу понятно, что появление представительницы прекрасного пола здесь — целое событие.

В киевских военкоматах "Страна" не встретила ни одной женщины, которая пришла бы становиться на воинский учет по новому приказу Минобороны. Фото: "Страна"

Трое мужчин в очереди смотрят на меня одновременно с интересом и с подозрением.

— Вам что, нечем заняться? — недоумевая, спрашивает молодой человек.

— Наоборот — буду вставать на воинский учет, — объясняю ему.

— Это еще зачем?

По его реакции заметно, что о приказе Минобороны он и не слышал. Рассказываю, что теперь в Украине женщины сотен профессий обязаны явиться в военкоматы, а иначе — штраф.

Эта новость моего собеседника откровенно шокировала:

— Ох@еть. Доигрались со своим гендерным равенством. Женщины скоро совсем превратятся в мужчин.

В Оболонском военкомате журналистка "Страны" - единственная женщина в очереди на воинский учет. Фото: "Страна"

Военкомат — особое по атмосфере место, где в самом помещении чувствуется военная выправка. Даже стены тут словно стоят по стойке смирно.

Но они не идут ни в какое сравнение с безупречно ровной осанкой женщины-капитана, сидящей в кабинете №30. Именно к ней меня направляют для постановки на военный учёт.

Капитан К. — поразительно изящная, миниатюрная блондинка под 40. Скромный макияж, стильная стрижка, неброский аккуратный маникюр. На ее открытом, добром лице нет ни тени милитаризма. А хрупкую фигуру с женственными формами не может скрыть даже грубая и мешковатая военная форма.

Четко прорисованная линия брови изгибается и подпрыгивает вверх: капитан К. удивлена моему присутствию не меньше мужчин в очереди.

По легенде, я по специальности бухгалтер, а мой работодатель очень переживает из-за возможных штрафов, так что отправил меня в военкомат «на разведку».

Капитан К. сходу успокаивает — никаких штрафов не будет. По крайней мере, до конца 2022 года точно.

— А что будет, если не встать на учет? — осторожно интересуюсь.

— Пока ничего. Штрафы начнутся с 2023 года. В этому году никто никого штрафовать не будет.

— А с 2023 года? — вопрос приводит капитана К. в замешательство.

— Скорее всего, будут штрафы... Пока у нас команда не штрафовать. Во всяком случае, мы женщин никогда не штрафуем — входим в положение. Тем более, беременных или с маленькими детьми. Война войной, но никто не отменял материнство. Сама мать, сама знаю.

— А вы сами как женщина поддерживаете военный призыв для женщин?

— Я человек военный — я не могу приказ Минобороны поддержать или не поддержать. Но насколько я помню, женщины у нас сами восстали против неравенства. Не даром же в Украине приняли закон о гендерной политике и уравновесили права и обязанности женщин и мужчин. Это женщины были инициаторами таких изменений. Сами нарвались.

Женщин — в окоп и под танки?

Список документов для постановки на воинский учет у капитана К. уже заготовлен и приклеен прямо перед моими глазами к столу. Фотографирую. Изучаю.

По сути, женский призыв ничем не отличается от мужского. Как обычно, придется побегать за бумажками и пройти 9 кругов бюрократического ада.

От дам в военкомате требуют тот же стандартный набор документов, что и от мужчин: копии и оригиналы паспорта, идентификационного кода, диплома с приложением, а также две фотографии ¾. Также нужно принести справку с места работы.

Помимо этого, для постановки на учет женщины должны пройти медкомиссию в самом военкомате. Здесь по стандарту всех — и мужчин, и женщин, — осматривают терапевт, лор, хирург, дерматолог, невропатолог и окулист. При себе для медосмотра нужно иметь амбулаторную карту и уже готовые результаты анализов (их предварительно надо сдать в частной клинике или государственной): общий анализ крови, анализ мочи, ЭКГ с описанием, флюорография, после 40 лет анализ крови на сахар, и самое интересное — справку от гинеколога.

Последний пункт — это, пожалуй, единственное, чем женский воинский учет отличается от мужского.

Список документов для постановки на воинский учет. Фото: "Страна"

Сколько времени займет прохождение медкомиссии, сказать сложно. Зависит от очереди и состояния здоровья — могут направить на дополнительное обследование. К слову, такой недуг как плоскостопие по-прежнему является основанием для вердикта “не годен” к военной службе — как для мужчин, так и для женщин.

После всей бюрократической суеты остается написать заявление и уже на следующий рабочий день можно забирать женский “военный билет”.

— Вам выдадут временное удостоверение военнообязанного, где будет указано ваше воинское звание, военно-учетная специальность, ваша медкомиссия и пребывание на учете, — объясняет капитан К.

В дальнейшем каждые пять лет женщина обязана заново проходить медкомиссию, а также регулярно сообщать в военкомат обо всех изменениях — вышла замуж, появились дети, сменила место работы, проживания или регистрации.

А вот сняться с воинского учета получится только в двух случаях — если у женщины ухудшилось состояние здоровья и по медкомиссии она подлежит исключению, или если ее специальность/профессию вычеркнут из списка военнообязанных. По своему желанию этого сделать нельзя.

“Сейчас уже хотят сократить этот перечень — призывать будут только бухгалтеров, деловодов, библиотекарей. Но пока еще окончательных инструкций мы не получили”, — объясняет сотрудница военкомата.

— Хорошо, допустим, я встала на воинский учет. И что потом? — интересуюсь.

— После этого вы пребываете в запасе до 60 лет, — говорит капитан К.

— А что это значит на практике?

— Сейчас вы гражданский человек, а так вы будете военнообязанной. И в тот момент, когда не дай Бог будет объявлена мобилизация, военное положение, вас могут призвать, — объясняет военная.

То есть, как только президент Украины издает указ о частичной или полной мобилизации, женщины обязаны в течение 12 часов явиться в военкомат, где стоят на учете. И если ваша военно-учетная специальность будет необходима в данный момент, женщину могут призвать по мобилизации.

— Почему в Украине вообще решили призывать женщин?

— Никто женщин призывать не будет, — спокойно отвечает капитан К.

— То есть как? Вы же сами сказали, что в случае мобилизации…

— Это если она когда-то будет. Вас никто не призывает. Вы просто пребываете в запасе.

— Но зачем армии в запасе вдруг понадобились женщины-менеджеры и бухгалтеры?

В ответ капитан К. читает “Стране” целую лекцию по истории женского призыва.

— Всю жизнь, еще с поколений Революции и Советского Союза женщины в Украине пребывали на воинском учете. Это были медики, издатели, топографы, шифровальщики. Они все были с военно-учетными документами. Но за всю историю женского воинского учета их забирали в армию только добровольно. Как я — подписала контракт по своей инициативе и пошла служить в армию. То есть я уже военнослужащая. Вы пока гражданский человек. А как только встанете на военный учет, станете военнообязанной. Но призывать вас никто никуда не собирается. Это только в добровольном порядке, — успокаивает капитан К.

То же самое со сборами и учениями — для женщин они не обязательны.

— Для сборов отбирают женщин определенной специальности. Воинская часть подает необходимых специалистов. Тогда мы можем предложить вам пойти на сборы. Но это добровольно. Служба по контракту добровольна, сборы добровольны. Женщин никто насильно никто никуда не заставляет идти, — уверяет капитан К.

Она утверждает, что женщин на фронт отправлять не будут. Максимум, что им поручат в случае введения военного положения — сидеть в «тылу» и перебирать бумажки. То есть, заниматься “чисто женской работой”.

— Поэтому женщин и просят становиться на учет. Мужчины бухгалтеры и деловоды отправляется на передовую, а женщины сидят в штабе и заполняют какие-то документы. Вас не отправят на фронт, если только вы сами не захотите. Вы можете и в Киеве исполнять свой военный долг, работать бухгалтером при военкомате. То, что вы стали военнообязанной, не значит, что вам в руки дадут ружье. Никто вас в окоп под танки не отправит, не переживайте. На фронт вы не пойдете. Только после меня, — с улыбкой добавляет военная.

И напоследок советует “меньше смотреть новости”. То, что сама идея женского призыва связана с возможным вторжением России в Украину, не говорится прямо в этих стенах — но вопрос витает в воздухе, и капитан К. отвечает на него, хоть он и не был задан вслух.

— Не знаю, будет ли вторжение, но думаю, что здравый смысл должен взять верх.

Не могут нормально мужчин призвать, не то что женщин

Поскольку желающих встать на учет женщин с первой попытки найти не удалось, мы решили отправиться еще в несколько других киевских военкоматов. Может быть, в первый раз нам просто не повезло.

Но гипотеза подтвердилась: ни в одном из военкоматов в очереди на постановку на военный учет нам не встретилась женщина.

Очевидно, женщины не торопятся исполнять приказ Минобороны. Так, как сообщили "Стране" в Днепровском военкомате, с начала этого года там на воинский учет встало всего семь женщин. Но большинство из них по профессии — медики, которые и до приказа Минобороны были военнообязанными.

"Сейчас в большом количестве женщины не приходят. Кого-то заставляют на работе, кто-то — по собственному желанию. Надеемся, позже все-таки будет ажиотаж", — объясняют в учреждении.

В военкомате Деснянского района — та же картина. Женщин нет, в очереди одни мужчины.

В Деснянском военкомате в очереди одни мужчины. Фото: "Страна"

Здание комиссариата похоже на старый сарай, попадая в который, люди, будто в книге Оруэла, превращаются в животных, а натянутые на нос маски напоминают намордники. Толкучка, постоянная ругань из-за места в очереди, громче которой — разве что скрип постоянно открывающихся и закрывающихся дверей. Здесь, как и во многих госучреждениях подобного типа, обязательно найдется человек, которому жизненно необходимо "просто спросить". И как везде, таким наглецам здесь не рады.

Главная тема для обсуждений в очереди, помимо извечного выяснения "кто за кем", — женский призыв.

— Если бы у нас построили модель, похожую на израильскую, где женщины воюют наравне с мужчинами, это было бы очень даже круто, — рассказывает молодой мужчина по имени Александр в очереди за документами.

— Вы правда думаете, что наша армия сможет быть похожей на израильскую? — интересуюсь у него.

— Это зависит не только от правительства, но и от сознания рядовых людей, — считает мой собеседник.

— Что вы имеете в виду?

— Те, кто, ходили голосовать за гречку, продолжат жить так. А те, кому это болит, поддержат изменения. Конечно, это корявый шаг, но в правильном направлении. Мы ведь должны быть готовы защищать свои семьи и свою историю. Особенно в сегодняшних условиях, — рассуждает мужчина, очевидно намекая на угрозу российского вторжения.

— Да что вы сравниваете? — вступает в дискуссию молодой человек в очереди за военным билетом. — Израиль — маленькая страна, там все сделать легче. А у нас не могут нормально даже мужчин призвать, что уж говорить про женщин? И даже если верить слухам, что на нас все-таки нападет Россия, то у нашей власти нет возможностей и ресурсов одевать, обувать и тем более вооружать женщин!

Остальные мужчины в очереди согласны с парнем.

— Ладно мужчины становятся на учет, но женщинам это зачем? Я вот свою жену пускать на фронт не собираюсь. Женщины должны заниматься своими делами. Мне даже одна врач в военкомате жаловалась, мол, дожились — уже и женщины идут в армию. Это ненормально, — утверждает еще один мужчина.

— За гендерное равенство топят только дурачки, — говорит 16-летний парень Дмитрий, сидящий рядом со мной. Он пришел получать военный билет.

— Почему? — спрашиваю я.

— Я до сих пор не понимаю, для чего это сделали. По сути девушек не будут отправлять на фронт, а только мотать нервы поездками в военкомат. Какой тогда в этом смысл? — недоумевает он.

Как и в остальных военкоматах, посещенных “Страной”, здесь нет женщин, которые на добровольных началах захотели бы получить военный билет. Сотрудники комиссариата объясняют это тем, что в течение 2022 года продлится переходный период. Проще говоря — если не встать на учет, никакого наказания не последует.

"Женщин приходит мало. С нового года на учет встали точно меньше 10 человек. Сегодня, например, приходила одна девушка, но она врач, так что и до этого была военнообязанной", — рассказывает “Стране” сотрудница военкомата, худая женщина в мешковатой военной форме, чью маскулинность компенсирует ярко-красный маникюр.

— Да вы подождите, не торопитесь с этим воинским учетом, — понизив голос, советует мне военный на выходе из военкомата. Он недвусмысленно намекает, что в скором времени женский призыв могут и вовсе отменить. По крайней мере, для подавляющего большинства представительниц прекрасного пола.

Он советует девушкам не торопиться с походом в военкоматы.

— Вы же видели, в Минобороны сначала выкатили огромный список из 200 профессий, а теперь его уже сокращают. Оставят, думаю, максимум до 10 специальностей. Так что вы лучше немножечко подождите. Может, и вашу специальность в итоге уберут.

Такой же прогноз дает “Стране” сотрудница другого военкомата — мол, скоро женщинам не придется являться в военкомат.

"Вот увидите — если существенно поменяют перечень профессий, то вам и на учет становится не надо будет", — убеждена работница учреждения.

Мужчины прячутся, а женщины отдуваются

На входе в Дарницкий районный военкомат с самого утра собралось более десятка человек. Здесь строгие правила: в комиссариат можно зайти только при наличии ковид-сертификата или ПЦР-теста, а в помещение пускают маленькими группами по четыре человека — якобы для соблюдения карантина.

В связи с этим в толпе возникает массовое недовольство — многим приходится ждать своей очереди на холоде. Как быстро вас смогут принять — дело случая.

И тут в толпе мужчин “Страна” вдруг замечает женщину — миниатюрная и с ярким макияжем, она прорывается сквозь очередь и без всякого страха спорит с суровыми дежурными. Это первая женщина, которую «Стране» удалось увидеть в очереди в военкомат.

Но оказалось, она здесь, чтобы сопроводить своего 17-летнего сына. Сама она получать военный билет не собирается. Пока. Но в случае чего, говорит, готова даже воевать с оружием в руках.

— Мне 50 лет, и признаюсь — для меня уже ничего не страшно. Если призовут, то пойду даже в армию, научусь стрелять — нужно уметь защититься от врага. Я сама по себе человек ответственный и патриотичный. Если воевать, так всем вместе. Наверное, такой приказ приняли на фоне новостей о скором вторжении России. Поэтому я, как законопослушный гражданин, не пойду против него, — утверждает женщина по имени Алина.

— А что по этому поводу говорит ваша семья?

— Дети спокойно относятся, а вот муж категорически против. Я ему предлагаю в крайнем случае идти воевать всей семьей. Конечно, в такой ситуации остается только молиться, чтобы войны не было, но все же женщины должны быть начеку, — считает Алина.

Очередь в Дарницкий военкомат. Фото: "Страна"

Спустя час мне удается попасть в военкомат. Но пройти дальше турникета не так уж и просто — вход охраняют двое дежурных. Один — высокий парень двадцати лет, который беспрерывно заполняет журнал посещений. Второй — низкий, слегка пухловат, но очень самоуверен: видимо, поддался «синдрому вахтера», получая удовольствие от решения, кого пропускать внутрь, а кого нет.

"У нас женщины чаще всего приходят работать сразу на контракт, а воинский учет распространен по большей части среди медиков. По новому указу женщин здесь очень мало. Но страшного в этом ничего нет. Воинский учет просто дает понимание, какой в Украине человеческий ресурс на случай войны. Сейчас многие мужчины уезжают и прячутся, а женщины отдуваются", — объясняет дежурный и пропускает меня через турникет.

Внутри военкомата мужчины озадаченно бегают по кабинетам, в коридорах с яркими желтыми стенами белыми пятнами мелькают врачи в халатах — сотрудницы медкомиссии. Они тоже, согласно приказу Минобороны, должны встать на воинский учет. С одной из них, терапевтом Ольгой, “Стране” удается поговорить.

— До этого по возрасту я была снята с учета, но сейчас меня поставили обратно — теперь задействованы все до 60 лет. Врачи еще ладно, но я не понимаю, зачем женщине другой профессии становится на учет. Получается, что у нас уже воевать некому, перевелись мужики в Украине? — задается вопросом врач.

На улице, за углом военкомата, замечаем еще одну женщину-медика — она вышла на перекур, надев поверх белого халата пуховик.

У нее своя версия событий — «кухонная». В том смысле, что женский призыв она прямо связывает с главной темой последних недель, которые украинские семьи обсуждают дома на кухне — возможным вторжением и угрозой полномасштабной войны.

— Мне, наверное, тоже надо становиться на воинский учет. Но не знаю. Нам пока ничего не говорили. Работаем, как работали. Мы-то все равно будем помогать в тылу, если не дай Бог что. Вы же видите, какая сейчас напряженная обстановка… Надеюсь, что вторжения не будет. Мне это в моем предпенсионном возрасте совершенно не нужно. А вам, молодым, тем более.

В Дарницком военкомате - одни мужчины. Фото: "Страна"

Даже многие военные из числа сотрудников военкомата теряются в догадках — почему в Украине решили ставить на воинский учет не только мужчин, но и женщин.

— Я сам не пойму, зачем и для чего это делается. У меня, например, жена врач — она и так военнообязанная, стоит на учете, она офицер запаса. Почему в случае войны нужны женщины-врачи — понятно. А менеджеры, бухгалтеры и еще сотни профессий, которые определило Минобороны — причем они к армии? Для разнообразия? — рассуждает военнослужащий.

На вопрос, как он сам относится к женскому призыву, с сухой заученной интонацией отвечает:

— Мы люди военные. Мы приказы выполняем, а не обсуждаем.

На выходе из военкомата двое супругов громко о чем-то спорят. О том, что теперь воинский учет — обязанность не только для мужчин, но и для женщин, они узнают от журналистки “Страны”.

— Я в шоке от такого поворота. Воевать должны мужчины, а женщины — воспитывать детей. Я удивлена, как в этот список профессий еще не внесли парикмахеров и маникюрщиц. Тебя я точно не пущу на фронт, и сама на учет вставать не буду, — решительно обращается жена к своему супругу.

— А если меня призовут, что тогда делать будешь? — Интересуется он.

— Сломаю тебе ногу, чтобы ты не пошел воевать, — с ласковой улыбкой отвечает она.