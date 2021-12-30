Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о проведении ежегодных дежурных призывов украинцев на срочную военную службу и увольнение в запас военнослужащих. В следующем году призывы будут стартовать в апреле и октябре.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Согласно указу, в 2022 году проведение очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу состоится с апреля по июнь и с октября по декабрь. Таким образом, призывные комиссии начнут работу с 1 апреля и 1 октября, а подготовительные мероприятия запланированы на месяц раньше.

Призванные военнослужащие срочной военной службы не привлекаются к выполнению боевых заданий в зоне проведения Операции объединенных сил.

Указано, что увольнение в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной военной службы, также предусмотрено провести в апреле – июне и октябре – декабре.

"Военных, которые проходят срочную службу в Вооруженных силах Украины, привлекают прежде всего к комплектованию арсеналов, баз, складов, центров хранения боезапаса и должности, связанные с обеспечением жизнедеятельности воинских частей в пунктах постоянной дислокации (кроме тех, которые дислоцируются в Донецкой и Луганской областях)", - сказано в сообщении.

Граждане призывного возраста, которые проходят обучение, не будут подлежать призыву. Отсрочка для получения образования на весь период обучения положена:

студентам дневной формы обучения заведений общего среднего образования III степени и профессионального (профессионально-технического) образования,

студентам дневной формы обучения заведений профессионального высшего образования, среди прочего - при получении начального уровня (короткого цикла) и первого (бакалаврского) уровня высшего образования по программам ступенчатой ​​системы образования.

студентам профессионального высшего и/или высшего образования, в частности во время получения следующей степени, в учреждениях среднего или высшего духовного образования, в интернатуре, аспирантуре или докторантуре на расстоянии или без отрыва от производства.

Кроме того, отсрочка от призыва на срочную военную службу предоставляется гражданам Украины, которые проходят военную подготовку по программе подготовки офицеров запаса при высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования, по семейным обстоятельствам, для продолжения профессиональной деятельности и состояния здоровья.

"Вопрос о призыве или предоставлении отсрочки (освобождения) от призыва, согласно законодательству, рассматривают районные или городские призывные комиссии. Отсрочка от призыва может быть предоставлена ​​призывникам согласно решениям призывной комиссии Автономной Республики Крым, областных и Киевской городской призывной комиссии по представлению районных (городских) призывных комиссий", - сказано в сообщении.

Напомним, недавно Минобороны Украины приняло приказ, согласно которому представительницы множества профессий (журналистки, бухгалтера, юристы, ветеринары и т.д.) перешли в разряд военнообязанных и должны будут стать на воинский учет.

Также сообщалось, что вызывать в военкоматы или призывать на службу без согласия украинок сейчас никто не собирается.