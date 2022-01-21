Министерство обороны Украины разработало новую редакцию приказа о взятии на воинский учет женщин и направило его на согласование в Министерство внутренних дел, Службу безопасности Украины и Службу внешней разведки.

Об этом сообщается на сайте Минобороны.

В частности, в новом приказе "Об утверждении перечня специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины берутся на воинский учет военнообязанных, и перечню специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям" определены 14 специальностей и шесть профессий, получение которых предусматривает постановку на воинский учет. Указанные специальности и профессии родственны около 100 военно-учетным специальностям.

В старой версии речь шла о 35 профессиональных направлениях, что объединяло более 200 специальностей.

"Логика нового варианта следующая: с помощью воинского учета мы должны не только обеспечивать текущие потребности войска, но и заботиться о развитии вооруженных сил. В приказе мы утверждаем не все специальности, которые нам когда-то теоретически могут понадобиться, а только те, что наши военные считают актуальными в обозримой перспективе. Это позволило значительно сократить перечень специальностей и профессий, нуждающихся в воинском учете женщин на данном этапе. Соответственно, это позволит спокойно, без ажиотажа организовать и обеспечить учет определенных групп, проанализировать результаты и двигаться дальше", - сказал министр обороны Алексей Резников.

Преимущественно речь идет о специальностях и профессиях в сфере медицины, электроники, связи, метрологии и картографии, финансов, бухгалтерского учета и аудита. Окончательный список будет утвержден после получения согласований от других ведомств. Также в проекте приказа заложен механизм пересмотра этого списка.

"Генеральный штаб ВСУ получит возможность в случае необходимости и срочных потребностей вносить изменения в перечень - возможно, какие-то специальности потеряют актуальность или появятся какие-то новые. Скажем, сейчас оператор БПЛА – это востребованная специальность, ведь в нашей армии развивается этот компонент. А лет 10 назад он не рассматривался как нечто актуальное. Таким образом, мы сделаем учет ритмичным и плановым. Параллельно мы работаем над усовершенствованием самой процедуры постановки на учет. Все, что можно перевести в цифру, подтянуть из реестров, сделать дистанционно – будет сделано. Этот процесс уже запущен", - подчеркнул министр.

Также Резников разъяснил ситуацию с применением штрафов в отношении женщин, которые должны стать на воинский учет согласно приказу Минобороны от 11 октября 2021 года.

"Что касается штрафов, то они не могут применяться к женщинам, специальности которых предусматривают постановку на учет. Военнообязанные – это граждане, которые находятся в запасе для комплектования вооруженных сил и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства. Военнообязанным человек становится только после постановки на воинский учет. Ни одним нормативно-правовым актом не предусмотрены штрафы для женщин, которые впервые становятся на учет как военнообязанные. То есть, еще раз: женщины становятся военнообязанными только после того, как становятся на воинский учет и до момента становления на учет они не являются такими", - отметил Резников.

Как писала "Страна", после появления первой версии приказа о воинском учете женщин Минобороны пообещало штрафовать за нерегистрацию в военкоматах.

К 18 января на учет стали 435 женщин. Им предложат пройти сборы или тренировки.