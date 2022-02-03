По инициативе французской стороны вечером 3 февраля состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. После этого Макрон созвонился с Владимиром Зеленским.

Пресс-релиз о первых переговорах опубликовал Кремль.

"Продолжен предметный диалог по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с российской инициативой о выработке долгосрочных правовых гарантий безопасности Российской Федерации. Лидеры обменялись оценками текущего положения дел, в том числе с учётом недавних контактов с рядом международных партнёров, а также в контексте председательства Франции в Совете Европейского союза. Владимир Путин вновь привлёк внимание к провокационным заявлениям и действиям киевского руководства, идущим вразрез с минскими договорённостями", - сообщили в Кремле.

И добавили, что президенты условились о дальнейших личных контактах.

А Зеленский подвел итоги беседы с Макроном в Твиттере.

"Продолжили диалог с Эммануэлем Макроном по противодействию вызовам безопасности и активизации мирного процесса в пределах Нормандского формата. Согласовали дальнейшие совместные шаги по поддержанию устойчивости Украины и усилению финансового и экономического взаимодействия", - написал Зеленский.

У Путина это уже третий разговор с Макроном за последние семь дней. Сначала президенты созванивались 28 января, а затем еще один разговор состоялся спустя три дня, 31 января.

Сегодня же Макрон успел пообщаться с президентом США Джо Байденом.