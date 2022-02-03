Макрон выслушал от Путина заявления о провокациях Киева и позвонил Зеленскому
По инициативе французской стороны вечером 3 февраля состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. После этого Макрон созвонился с Владимиром Зеленским.
Пресс-релиз о первых переговорах опубликовал Кремль.
"Продолжен предметный диалог по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с российской инициативой о выработке долгосрочных правовых гарантий безопасности Российской Федерации. Лидеры обменялись оценками текущего положения дел, в том числе с учётом недавних контактов с рядом международных партнёров, а также в контексте председательства Франции в Совете Европейского союза. Владимир Путин вновь привлёк внимание к провокационным заявлениям и действиям киевского руководства, идущим вразрез с минскими договорённостями", - сообщили в Кремле.
И добавили, что президенты условились о дальнейших личных контактах.
А Зеленский подвел итоги беседы с Макроном в Твиттере.
"Продолжили диалог с Эммануэлем Макроном по противодействию вызовам безопасности и активизации мирного процесса в пределах Нормандского формата. Согласовали дальнейшие совместные шаги по поддержанию устойчивости Украины и усилению финансового и экономического взаимодействия", - написал Зеленский.
У Путина это уже третий разговор с Макроном за последние семь дней. Сначала президенты созванивались 28 января, а затем еще один разговор состоялся спустя три дня, 31 января.
Сегодня же Макрон успел пообщаться с президентом США Джо Байденом.