После встреч в Берлине с президентами Франции и Польши Макроном и Дудой, которые запланированы на 8 февраля и на которых будет обсуждаться ситуация вокруг Украины, канцлер Германии Олаф Шольц намеревается посетить Россию 15 февраля и встретиться с Владимиром Путиным.

Об этом сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Конфликт вызывает дополнительную напряженность в преддверии инаугурационного визита канцлера Олафа Шольца в Москву 15 февраля", - говорится в сообщении.



По данным издания, канцлер Германии намерен активизировать дипломатические усилия в ситуации вокруг Украины.

Ранее мы писали, что с 1 февраля в Германии Комиссия по лицензированию и надзору за СМИ запретила телеканалу RT DE, который входит в холдинг Russia Today, вещание на немецком языке в стране.

Вслед за этим в качестве ответных мер Россия объявила о санкциях против немецкой компании Deutsche Welle. В РФ прекратят спутниковое и иное вещание немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle.

Также "Страна" сообщала о том, что в Германии большая часть населения, как и канцлер ФРГ Олаф Шольц, против поставок оружия в Украину. При этом многие немцы считают, что Шольцу стоит посетить Москву для переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.