Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считают приоритетной задачей поиск дипломатического пути выхода из напряженной ситуации, сложившейся вокруг Украины.

Об этом со ссылкой на заявление, распространенное в субботу канцелярией главы британского правительства по итогам телефонной беседы двух лидеров сообщает ТАСС.

"Лидеры ознакомили друг друга с ходом проводимых обеими сторонами переговоров с международными партнерами, затронув и состоявшийся на этой неделе визит премьер-министра в Киев. Они согласились с тем, что поиск дипломатического решения в условиях наблюдающейся напряженности должен оставаться первоочередным приоритетом", - сказано в сообщении.

Макрон и Джонсон также затронули тему антироссийских санкций и сотрудничества по линии НАТО в свете усиления военного присутствия альянса в Восточной Европе.

"Премьер-министр и президент подчеркнули, что НАТО должна сохранять единство перед лицом российской агрессии. Они условились продолжать совместную работу по подготовке пакета санкций, которые незамедлительно вступят в силу в случае дальнейшего вторжения РФ в Украину", - отмечается в документе.

Напомним, на следующей неделе президент Франции Макрон посетит Россию, а потом Украину.

Также мы писали о том, что Джонсон вслед за Штатами заявил, что Россия стремится создать предлог для вторжения в Украину.