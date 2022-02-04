У правительства Великобритании появилась "высокая степень уверенности" в том, что Россия стремится создать предлог для вторжения в Украину.

Об этом сообщает "Reuters" со ссылкой на слова представителя канцелярии премьер-министра страны Бориса Джонсона.

"Я не могу комментировать конкретные разведданные, однако у нас есть высокая степень уверенности в том, что Россия планирует создать предлог, обвинив Украину в нападении, чтобы оправдать российское вторжение на Украину", - сказал представитель.

Напомним, 3 февраля в Госдепе США официально озвучили распространенную до этого в западных СМИ информацию о подготовке Россией некоего сфабрикованного видео об атаке украинской армии на Донбассе, которое может послужить поводом для вторжения. Также эту же информацию озвучили в Пентагоне.

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что материалы о планах "вторжения" России в Украину публикуются в США не в первый раз, но за этим ничего не следовало.

В свою очередь глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров назвал данное заявления Госдепа и Пентагона - бредом.