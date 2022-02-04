В посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что заявления Госдепа США и Пентагона о подготовке Россией фейкового видео для вторжения в Украину не вызывают удивления.

Об этом сказано в сообщении посольства в Facebook.

"Не удивлены появлению нового "креативного" сценария, озвученного пресс-секретарями Госдепартамента и Пентагона 3 февраля, о якобы ведущейся Россией подготовке операции против Украины под "чужим флагом". Это свойственно США. Международное сообщество помнит, на основе каких подлогов американцы осуществляли военные интервенции по всему миру, включая всем известную пробирку Колина Пауэлла", - заявили в посольстве.

Отметим, что Колин Пауэлл - это бывший госсекретарь США. В 2003 году, перед тем как экс-президент США Джордж Буш-младший отдал приказ о вводе войск в Ирак, Пауэлл, выступая перед Совбезом ООН с обоснованием для начала войны, привел в доказательство данные о якобы имеющихся у Садама Хусейна заводах по производству биологического оружия. При этом он показал Совбезу пробирку с белым порошком, который назвал образцом этого оружия. Позже выяснилось, что ЦРУ неправильно проинформировало Пауэлла, а пробирка была фальшивой.

Напомним, 3 февраля в Госдепе США официально озвучили информацию о подготовке Россией некоего сфабрикованного видео об атаке украинской армии на Донбассе, которое может послужить поводом для вторжения. Также эту же информацию озвучили в Пентагоне.

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что материалы о планах "вторжения" России в Украину публикуются в США не в первый раз, но за этим ничего не следовало.