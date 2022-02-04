Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что материалы о планах "вторжения" России в Украину публикуются в США не в первый раз, но за этим ничего не следовало.

Об этом сообщает ТАСС в четверг, 3 февраля, со ссылкой на комментарий Дмитрия Пескова в связи с сообщением СМИ о данных американской разведки, что Москва планирует "сфабриковать" украинское нападение в качестве предлога для "вторжения".

"В США не в первый раз публикуются данные о «планах вторжения» России на Украину, но ничего за этим не следовало", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, что в Госдепе США официально озвучили информацию о подготовке Россией некоего сфабрикованного видео об атаке украинской армии на Донбассе, которое может послужить поводом для вторжения.

Эту информацию буквально несколько часов назад сообщили американские медиа со ссылкой на источники в администрации США, а теперь о том же самом сказал глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

Ранее мы писали, что издание The New York Times написало о том, будто поводом для нападения станет некое сфабрикованное видео о взрыве на востоке Украине.

Также "Страна" сообщала, что Борис Джонсон заявил, что границам Украины угрожают около 125 тысяч российских военных.