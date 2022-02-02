Канада передислоцировала своих военных инструкторов в Украине к западу от реки Днепр, то есть дальше от границы с Россией. Такое решение было принято на фоне опасений "российского вторжения".

Об этом CBC News рассказал командующий канадскими силами в Украине Люк-Фредерик Гилберт.

Как рассказал глава учебной миссии, сейчас 200 военнослужащих Канады находятся в Украине. Из них шестьдесят, среди которых и инструкторы-снайперы, были переброшены из Одессы, Старого, Николаева, Десны и Борисполя на новые базы к западу от Днепра.

Гилберт рассказал, что войска, затронутые приказом о перемещении, теперь возобновят обучение в других частях страны.

Напомним, недавно Канада решила отозвать из Украины второстепенных сотрудников посольства и членов семей дипломатов.

Также сообщалось, что правительство Канады призвало граждан страны покинуть Украину коммерческими рейсами из-за "угрозы обострения на границе с Россией".

Ранее мы писали, что в конце января министр обороны Канады Анита Ананд приезжала с официальным визитом в Киев, перед этим премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о расширении военной учебной миссии в Украине.