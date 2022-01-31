В Канаде набирает обороты майдан, который начался с протестов дальнобойщиков против антиковидных мер и перерос в антиправительственный бунт.

В знак протеста и общей неприязни к премьер-министру страны Джастину Трюдо протестующие фермеры написали на своих полях нецензурное выражение в его адрес: "Justin Trudeau suck$ @ss" (можно перевести как "Джастин Трюдо целует задницу" - Ред.).

Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

Напомним, после начала многотысячного митинга в Оттаве канадский премьер-министр Джастин Трюдо и его семья покинули свой дом в столице и отправились в секретное место. Однако это никак не поспособствовало тому, что бы антиправительственный бунт пошел на спад.

Напомним, ранее мы писали о том, что правительство Канады планировали ввести налог для жителей региона, которые решили отказаться от вакцинации против коронавируса.

Между тем, "Страна" детально анализировала, каковы могут быть последствия канадского майдана и что это значит для Украины.

Ранее мы также писали, как в Праге прошла демонстрация против планов чешских властей провести обязательную вакцинацию от коронавируса пожилых жителей республики и представителей определенных профессий с участием 4 тысяч активистов.