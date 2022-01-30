Правительство Канады приняло решение отозвать второстепенных канадских сотрудников и оставшихся иждивенцев сотрудников посольства Канады в Украине.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства Канады.

"Канада приняла решение временно отозвать вспомогательных сотрудников своего посольства в Украине и оставшихся членов семей дипломатов", - говорится в заявлении.

В канадском Кабинете министров добавили, что продолжают внимательно следить за развитием ситуации в Украине.

"Поскольку мы продолжаем внимательно следить за ситуацией, нашим главным приоритетом остается безопасность канадцев. Наши официальные лица готовы оказать консульскую помощь гражданам Канады по мере необходимости", - говорится в сообщении правительства.

В тоже время там объявили об усилении отдельных позиций.

"Как было объявлено ранее на этой неделе, Канада усилит команду посольства Канады в Киеве (Украина) должностными лицами, обладающими опытом в таких областях, как реформа сектора безопасности, управление конфликтами, демократическая реформа, консульские услуги и дипломатия. Вместе они увеличат наш дипломатический потенциал и позволят нам продолжать оценивать и реагировать на меняющуюся ситуацию в поддержку Украины", - сообщает правительство Канады.

Напомним, что в воскресенье, 30 января, министр обороны Канады Анита Ананд прибыла с официальным визитом в Киев.

В ходе своей пресс-конференции в Киеве глава Минобороны Канады заявила, что находящийся в Украине канадский военный контингент переместили на запад от реки Днепр на фоне обострения ситуации вокруг страны.