Польша, как и ряд других стран, подготовила план эвакуации дипломатов из Украины, чтобы "не столкнуться с неожиданностями". Однако решение на этот счет пока не принято.

Об этом со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Польши Марчина Пшидача сообщает РИА "Новости".

"В данный момент нет такого решения об эвакуации польских дипломатов. В то же время не буду скрывать, что мы уже имеем подготовленные планы и уже какое-то время назад в МИД мы изучили всяческие процедуры, находимся в контакте, чтобы не столкнуться с неожиданностями. В то же время на этом этапе такого решения нет", - сказал он.

Напомним, об эвакуации своих дипломатов или их семей заявили: США, Британия, Австралия, Канада, Нидерланды.

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на эвакуацию дипломатов ряда стран и попросило "не нагнетать" информационное поле и не "расшатывать" общество.

Вместе с тем, как сообщалось, на фоне заявлений США об эвакуации из Киева семей американских дипломатов посольство Российской Федерации в Киеве продолжает работать в штатном режиме.

Также в МИД РФ заявили об отсутствии спецпланов по эвакуации россиян из Украины.