В Министерстве иностранных дел России, где назвали неприемлемой мысль о войне с Украиной, заявили, что у РФ нет специальных планов по эвакуации россиян из нашей страны. Однако в ведомстве добавили, что готовы к этому.

Об этом сообщил замглавы департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев, пишет РИА "Новости" в четверг, 27 января.

"Насколько это возможно, всегда готовы (к эвакуации - Ред.). Каких-то спецпланов нет, но на постоянной основе такая работа ведется с тем, чтобы обезопасить и, насколько это возможно, российских граждан, и сотрудников загранучреждений", - заявил он.

Напомним, ранее мы писали, что об эвакуации своих дипломатов или их семей заявили: США, Британия, Австралия, Канада и Нидерланды.

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на эвакуацию дипломатов ряда стран и попросило "не нагнетать" информационное поле и не "расшатывать" общество.

Вместе с тем, как сообщалось, на фоне заявлений США об эвакуации из Киева семей американских дипломатов посольство Российской Федерации в Киеве продолжает работать в штатном режиме.

Также "Страна" рассказывала, что американское посольство в Украине уже начинает частичную эвакуацию - якобы из-за скорого "вторжения России". Мы разбирались, зачем США вывозят своих дипломатов.