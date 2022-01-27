Министерство иностранных дел Украины отреагировало на эвакуацию дипломатов ряда стран. В ведомстве просят "не нагнетать" информационное поле и не "расшатывать" общество.

Об этом сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

В ведомстве приветствуют решение абсолютного большинства иностранных партнеров не менять режим работы дипломатических представительств и не проводить эвакуацию сотрудников и членов их семей из Украины.

"Подтверждаем позицию о преждевременности таких шагов на этом этапе. При этом, продолжаем тесное взаимодействие с партнерами по оценке дальнейших рисков и угроз агрессии России", - сообщили в ведомстве.

Также в МИД призывают иностранных партнеров, чтобы те воздержались от действий, которые "нагнетают" информационное поле и "расшатывают" общество.

Напомним, все англо-саксонские страны мира уже заявили об эвакуации своих дипломатов или их семей: США, Британия, Австралия, а также Канада и Нидерланды.

Кроме того, мы писали, что то Израиль готовится к массовой эвакуации евреев из Украины в случае вторжения РФ. Власти страны утверждают, что у Израиля уже давно есть планы массовой эвакуации евреев из разных стран в случае необходимости, и эти планы для Украины были обновлены в связи с ростом напряженности.