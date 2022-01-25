США пока не намерены проводить организованную эвакуацию сотрудников посольства в Киеве и своих граждан из Украины. Однако администрация позволяет всем желающим американским дипломатам улетать из Украины.

Об этом на брифинге 24 января заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По словам Псаки, в случае необходимости власти США окажут согражданам помощь с эвакуацией. Она заверила, что все необходимые средства для эвакуации из Украины есть. Как сказала спикер Белого дома, сейчас любой дипломат может воспользоваться коммерческими авиалиниями, чтобы улететь на родину.

"Посольство также может оказать помощь, и это очень похоже на то, что мы сделали в Эфиопии и многих других странах в течение последних нескольких десятилетий, но нет намерения эвакуировать граждан", – сказала Псаки.

На днях Псаки заявляла, что Государственный департамент США планирует возможность эвакуации американских граждан из Украины, как и в отношении любой другой страны, где ухудшаются условия безопасности.

А в ночь на 24 января посольство США в Украине выпустило заявление, что Госдеп решил "разрешить выезд государственных служащих США из дипломатической миссии в Украине". "Страна" разбиралась, с какой целью это было сделано.