Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что российские дипломатические представительства в Соединенных Штатах не изменили график работы, об эвакуации сотрудников речь не идёт. Сообщения в соцсетях о начале эвакуации российских дипломатов он назвал "несусветной ложью".

Об этом Антонов заявил 24 января в интервью CNN, отрывок из которого опубликовало российское посольство в своем Фейсбуке.

Корреспондент CNN спросила, правда ли, что посольство России в Вашингтоне приступило к эвакуации дипломатов в связи с ситуацией вокруг Украины.

"Это несусветная ложь. Все мы в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне работаем в штатном режиме. Никаких указаний из Москвы, а также предписаний Госдепартамента посольство не получало. Мы продолжаем выполнять наши дипломатические функции. Главная задача на эту неделю – получить письменные ответы от американской стороны на российские предложения по двум документам о гарантиях безопасности, реализация которых позволит стабилизировать ситуацию в Европе", - ответил Антонов.

Как рассказывала "Страна", 18 января The New York Times написала об эвакуации российских дипломатов и их семей из Украины.

На это в МИД РФ заявили, что посольство Российской Федерации в Киеве продолжает работать в штатном режиме.