В Москве на фоне эвакуации сотрудников западных дипведомств из Украины решили задуматься над мерами предосторожности для своих дипломатов в нашей стране.

Об этом сказала глава МИД РФ Сергей Лавров, которого цитирует "РИА Новости".

Министр предположил, что страны, которые решили эвакуировать своих дипломатов из Украины, могут обладать некой информацией и, возможно, России тоже стоит принять меры предосторожности.

"Кстати, про эвакуацию - кто эвакуирует? Американцы и прочие англосаксы - канадцы да британцы. Значит, они что-то знают, чего не знают остальные....Мы сейчас подумаем, может быть, нам тоже в ожидании каких-то провокаций с их стороны принять меры предосторожности в отношении наших дипломатов. Посмотрим", - заявил Лавров.

Напомним, администрация США позволила американским дипломатам по желанию покинуть Украину. Зачем США вывозят семьи дипломатов из Украины, подробно разбиралась "Страна".

Об эвакуации семей дипломатов или сотрудников дипведомств из Украины заявили и другие страны, в частности Канада, Нидерланды и Австралия. План эвакуации подготовила и Польша.