Власти Канады, в конце января эвакуировавшие своих дипломатов из Киева, 1 февраля обновили информационный бюллетень для путешественников. Теперь они призывают всех сограждан покинуть Украину, используя коммерческие рейсы. Причина такого обращения - "угроза обострения на границе с Россией".

Бюллетень опубликован на правительственном сайте.

"В Украине существует риск вооруженного конфликта. С ноября 2021 года усилились угрозы со стороны России и наращивание военной мощи у границы с Россией и в незаконно оккупированном Крыму. Условия безопасности непредсказуемы и могут ухудшиться без предупреждения. Военные действия России на Украине могут нарушить транспортные маршруты и услуги по всей стране. Рейсы могут быть сорваны или отменены в короткие сроки, что приведет к задержке вылета. Их количество также может сократиться, что затруднит выезд из страны. Доступ к телекоммуникациям также может быть прерван в любое время", - сказано в тексте.

Далее власти заявили, что возможности посольства Канады по оказанию консульских услуг в Украине могут быть сильно ограничены. В связи с этим рекомендуется избегать любых поездок в Украину. А тем, кто находится в ней - нужно уехать, пока доступны коммерческие рейсы.

Затем в правительстве дали советы тем, кто решит остаться, несмотря на их рекомендацию:

отслеживать заслуживающие доверия источники новостей, чтобы быть в курсе развития ситуации;

убедиться, что проездные документы обновлены;

пересмотреть личные планы безопасности;

быть готовым укрыться на месте;

ожидать перебоев в работе транспортных маршрутов и сферы услуг;

сообщать о своих планах путешествия семье и друзьям;

зарегистрироваться и обновить свою контактную информацию через сервис "Регистрация канадцев за рубежом" и призывать к этому других граждан Канады в Украине.

Ранее "Страна" сообщала, что в конце января посольство США опубликовало для своих граждан маршруты эвакуации из Украины.

А 1 февраля США решили эвакуировать семьи американских дипломатов из Беларуси из-за ситуации на границах Украины.