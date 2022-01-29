Посольство США повторно призвало американцев покинуть Украину. Гражданам США предложена дорожная карта с перечнем стран для отъезда из Украины.

Об этом говорится в сообщении на сайте американского посольства.

На этот раз дипломатическое ведомство опубликовало варианты отъезда своих граждан из Украины.

"Ситуация с безопасностью в Украине по-прежнему остается непредсказуемой из-за возросших угроз военных действий России и может ухудшиться без предупреждения. Гражданам США в Украине следует рассмотреть возможность выезда сейчас, используя коммерческие или другие частные транспортные средства. Смотрите информацию о том, что Государственный департамент может и не может делать в условиях кризиса", - начинается сообщение на сайте посольства.

Далее публикуется список стран, как можно выехать из Украины по суше. Предлагаются такие варианты: Польша, Словакия, Венгрия, Румыния и Молдова. Делается примечание: через территорию Приднестровья нельзя. Дипломаты перечисляют список ковид-ограничений для американцев, которые есть в указанных странах.

В ведомстве добавили, что посольство США в Киеве остается открытым. Оттуда можно забирать паспорта США, получать свидетельства о рождении и прочие документы.

"Департамент просит всех граждан США в Украине заполнить онлайн-форму, чтобы мы могли связаться с вами. Это особенно важно, если вы планируете остаться в Украине. Наконец, как отмечалось в нашем предыдущем сообщении, доступны коммерческие рейсы из международных аэропортов Украины", - говорится в сообщении посольства.

Ранее "Страна" сообщала, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты Америки по-прежнему считают нужным призывать американцев покинуть территорию Украины.

Также мы писали, что глава Государственного департамента США Энтони Блинкен призвал граждан Америки покинуть Украину, хотя и не уверен во "вторжении Путина".