В Госдепе США официально озвучили информацию о подготовке Россией некоего сфабрикованного видео об атаке украинской армии на Донбассе, которое может послужить поводом для вторжения.

Эту информацию буквально несколько часов назад сообщили американские медиа со ссылкой на источники в администрации США, а теперь о том же самом сказал глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

"Мы можем сказать, что у Соединенных Штатов есть информация, что Россия планирует инсценировать сфабрикованное нападение со стороны украинских военных или спецслужб в качестве предлога для дальнейшего вторжения в Украину", - сказал он.

В то же время в ответ на вопрос журналиста он отказался привести какие-либо доказательства этого утверждения.

"Источником этого являются разведданные, которые мы рассекретили", - заявил Прайс.

Журналист попросил в таком случае сообщить, где же находятся эти рассекреченные разведданные, чтобы с ними можно было ознакомиться.

"Я только что о них рассказал. Конечно же, я не буду раскрывать, что именно находится в нашем распоряжении", - ушел от ответа Прайс.

Ранее "Страна" приводила публикацию The New York Times о том, будто поводом для нападения станет некое сфабрикованное видео о взрыве на востоке Украине.

Мы также писали о заявлении Бориса Джонсона, согласно которому "границам Украины угрожают около 125 тысяч российских военных".