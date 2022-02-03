В Госдепе заявили о подготовке Россией видео, которое может стать поводом для вторжения в Украину
В Госдепе США официально озвучили информацию о подготовке Россией некоего сфабрикованного видео об атаке украинской армии на Донбассе, которое может послужить поводом для вторжения.
Эту информацию буквально несколько часов назад сообщили американские медиа со ссылкой на источники в администрации США, а теперь о том же самом сказал глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
"Мы можем сказать, что у Соединенных Штатов есть информация, что Россия планирует инсценировать сфабрикованное нападение со стороны украинских военных или спецслужб в качестве предлога для дальнейшего вторжения в Украину", - сказал он.
В то же время в ответ на вопрос журналиста он отказался привести какие-либо доказательства этого утверждения.
"Источником этого являются разведданные, которые мы рассекретили", - заявил Прайс.
Журналист попросил в таком случае сообщить, где же находятся эти рассекреченные разведданные, чтобы с ними можно было ознакомиться.
"Я только что о них рассказал. Конечно же, я не буду раскрывать, что именно находится в нашем распоряжении", - ушел от ответа Прайс.
Ранее "Страна" приводила публикацию The New York Times о том, будто поводом для нападения станет некое сфабрикованное видео о взрыве на востоке Украине.
Мы также писали о заявлении Бориса Джонсона, согласно которому "границам Украины угрожают около 125 тысяч российских военных".