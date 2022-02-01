Владимир Зеленский и британский премьер-министр дали совместный брифинг. После вступительных речей они ответили на вопросы журналистов. В одном из ответов Джонсон заявил, что Запад вовсе не преувеличивает угрозу российского вторжения в Украину.

Британского премьера спросили, как он относится к словам Зеленского, что тема вторжения преувеличена.

"Не считаю, что мы преувеличиваем угрозу. Мы видим разведданные... Мы не хотим, чтобы Путин достиг своей цели. Если ты держишь оружие у виска... Россия хочет подорвать ситуация, создать новую Ялту", - ответил Джонсон.

У Зеленского спросили о Минских соглашениях - в свете заявлений секретаря СНБО Алексея Данилова о невозможности их выполнения.

Украинский президент сказал, что должен выполнять "Минск", потому что "мы ответственная страна". Но от конкретики уклонился.

"Я не хочу говорить о пунктах Минска. Есть разные прочтения. Но мы взрослые мальчики. И должны что-то делать, чтобы деоккупировать наши территории. Мы ведем переговоры и дву- и трехсторонних форматах с Россией, это не просто", - пояснил Зеленский.

Ранее "Страна" рассказывала, что в интервью агентству Associated Press Данилов заявил, что "выполнение Минских соглашений означает разрушение страны" - то есть Украины.

Также мы сообщали, что на брифинге с Джонсоном Зеленский призвал ввести санкции против России за войска у границ Украины.