Представитель Китая на вчерашнем заседании Совета безопасности ООН заявил о несогласии с трактовкой США, что Россия готовится напасть на Украину.

Об этом сообщает ТАСС.

При этом китайский представитель сослался на заявления и России, и Украины о том, что нападения не планируется. Китайский дипломат обвинил США в "мегафонной дипломатии" и призвал к "тихому диалогу".

В КНР заявили, что созыв Совбеза нужен американцам, чтобы "раздуть этот кризис". И единственный способ его урегулировать - выполнять Минские соглашения.

"НАТО является продуктом холодной войны. Безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности другой страны", - повторил представитель Китая слова России.

Кроме того, Пекин назвал озабоченности Российской Федерации "легитимными".

Напомним, что созыв заседания Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины назначен на пятницу, 18 февраля. С запросом о его проведении выступили Соединенные Штаты Америки.

Ранее мы писали, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в разговоре с Владимиром Зеленским 27 января пообещал решительно отреагировать на вторжение Путина в Украину.

Также "Страна" сообщала, что по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Россия не допустит войны, если это зависит только от нее.