США в ближайшие дни будут консультироваться с союзниками, в том числе, вероятно, по НАТО. Темой консультаций станет ситуация на границе России и Украины.

Об этом 23 ноября на традиционном брифинге заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

"В ближайшие дни мы воспользуемся всеми имеющимися у нас возможностями многосторонних контактов, в том числе, возможно, с НАТО, чтобы ясно дать понять нашу обеспокоенность и сравнить позиции, в том числе с союзниками по НАТО", - сообщил Прайс.

Он сказал, как уже не раз отмечал, что США считают "беспокоящей" военную деятельность РФ вблизи границ Украины.

Между тем пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в тот же день, 23 ноября, заявила, что Вашингтон и Киев поддерживают связь. Но на фоне ежедневных сообщений об угрозе нападения России на Украину не подтвердила возможность отправки дополнительных вооружений Киеву.

Ранее "Страна" подробно анализировала, почему США каждый день говорят об угрозе нападения России на Украину, хотя в Москве упорно отрицают планы ввода войск, да и в Киеве далеко не все уверены в реалистичности этого сценария.