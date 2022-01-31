Созыв заседания Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины назначен на пятницу, 18 февраля. С запросом о его проведении выступили Соединенные Штаты Америки.

Соответствующее решение было принято сегодня, 31 января, в ходе заседания Совбеза ООН, трансляцию которого проводит YouTube-канал "in time Ukraine".

За проведение голосования выступили 10 стран, против - Россия и Китай, еще три государства воздержались. Для проведения встречи было необходимо девять голосов.

В заседании примут участие представители Украины, Беларуси, Литвы и Польши.

Отметим, что заседание состоится за два дня до закрытия Олимпиады в Китае.

Напомним, ранее мы писали, что Китай, Россия, Великобритания, США и Франция сделали совместное заявление. Пять ведущих ядерных держав и пять постоянных членов Совета безопасности ООН (имеющих право накладывать вето на любые решения) заявили о недопущении развязывания ядерной войны.

Также "Страна" сообщала о том, что что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в разговоре с Владимиром Зеленским 27 января пообещал решительно отреагировать на вторжение Путина в Украину.

Между тем, мы писали, что по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Россия не допустит войны, если это зависит только от нее.