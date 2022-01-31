Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен проведут разговор во вторник, 1 февраля. Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, между политиками состоится телефонный разговор, а очная встреча пока не планируется.

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд в эфире CBS заявляла, что администрация США видит признаки заинтересованности со стороны Москвы в диалоге с Вашингтоном.

"Мы направили России наши дипломатические предложения. НАТО предприняла аналогичный шаг на текущей неделе. И мы увидели некоторые признаки того, что Россия заинтересована в контактах по этим предложениям", - сказала накануне Виктория Нуланд.

Об итогах прошлой встречи Блинкена и Лаврова, которые состоялись 21 января в Женеве, можно прочитать здесь. Глава МИД Сергей Лавров по итогам встречи заявил, что она была промежуточной. Москва услышала от США "некоторое повторение аргументов о свободе выбора альянсов". А госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с Лавровым назвал ее "не переговорами, а откровенным обменом идеями".

Ранее "Страна" писала о том, что Лавров нашел рациональные зерна в ответах США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности.

Также мы сообщали, что по словам Сергея Лаврова, Россия не допустит войны, если это зависит только от нее.