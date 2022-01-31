Посольство Австралии в Украине, которое уже начало эвакуацию семей своих дипломатов, рекомендовало своим гражданам покинуть нашу страну. В посольстве предупредили, что в скором времени консульские услуги Австралии на территории Украины могут быть прекращены.

Об этом сообщает посол Австралии в Украине и Молдове Брюс Эдвардс в своем Тwitter-аккаунте.

"Мы советуем австралийцам не ездить в Украину из-за риска вооруженного конфликта. Члены семей сотрудников нашего посольства уехали. Мы призываем австралийцев, находящихся в Украине, выезжать сейчас на коммерческом или другом частном транспорте. Услуги (консульские - Ред.) могут быть приостановлены в кратчайшие сроки", - написал посол.

Напомним, в течение последних недель ряд стран приняли решение эвакуировать члены семей своих дипломатов из Украины, в том числе и Австралия. В свою очередь Канада отозвала часть сотрудников своего посольства в Украине и членов семей дипломатов.

Также сообщалось, что глава Государственного департамента США Энтони Блинкен призвал американцев покинуть Украину.