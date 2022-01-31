Баскетболист "Черкасских Мавп" Дювон Максвелл покинул клуб по соображениям безопасности. Он признался, что напуган возможной войной с Россией.

Об этом Дювон Максвелл заявил в интервью изданию BeBasket.

"Я был испуган, моя семья была испугана, поэтому я решил, что такой ход будет лучшим развитием событий", – рассказал спортсмен.

Дювон Максвелл провел за клуб 26 матчей, в среднем набирал 15,2 очка, совершал 7,8 подборов и 2,5 передачи. Он был 5-м игроком украинской баскетбольной лиги по перехватам и 2-м игроком лиги по блок-шотам.

Напомним, что на фоне военной истерии вокруг раздуваемой на Западе темы "вторжения Путина" из Украины пошла новая волна миграции. Часть выезжающих продают недвижимость в Украине и приобретают за границей или снимают квартиру, ищут работу и перевозят семьи.

Ранее "Страна" сообщала, что в Кремле заявили о раскручивании истерики Вашингтоном по поводу угрозы вторжения России, что, в свою очередь, приводит к истерике в Украине.

Также мы писали, что постпред РФ при ООН Василий Небензя на созванном США заседании Совета безопасности организации заявил, что разговоры о возможности войны между Россией и Украиной сами по себе провокационны. Он добавил, что Запад как будто хочет и ждет этой войны.

Кроме того, "Страна" подробно разбиралась, как Запад реагирует на заявления Киева о том, что "вторжения России" не будет.