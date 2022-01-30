Администрация США считает бессмысленным введение санкций против России до предполагаемого "вторжения" в Украину, как сегодня предложил глава международного комитета сената США Роберт Менендес и еще ранее требовал Владимир Зеленский.

Об этом в эфире CBS заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд.

"Что касается этого пакета санкций, то, знаете, сдерживание лучше всего работает тогда, когда есть некоторая стратегическая неопределенность относительно того, что конкретно мы собираемся делать. Так что мы сказали, что это будут экономические меры, мы говорили об экспортном контроле, мы говорили о новых санкциях против российских элит, но если мы их раскроем сейчас, тогда Россия сможет начать принимать меры по смягчению последствий, и нам это кажется бессмысленным", - сказала она.

Ранее глава международного комитета сената США Роберт Менендес сказал, что часть санкций, которые готовятся в отношении России на случай обострения ситуации вокруг Украины, США могут ввести "авансом".

"Некоторые санкции могут быть применены авансом", - заявил Менендес в эфире телеканала CNN.

Но, как следует из слов Нуланд, на самом деле Белый дом никаких санкций против России до предполагаемого "вторжения" вводить не собирается.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не планируют вводить против России превентивные санкции до её вторжения в Украину, как об этом на днях попросил Владимир Зеленский.