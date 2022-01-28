Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков воспринял высказывание заместителя госсекретаря США Нуцланд о водке и "Северном потоке-2" как шутку и некий позитив в ситуации вокруг газопровода.

Об этом сообщает "РИА Новости".



"Я не склонен к тому, чтобы защищать госпожу Нуланд, она не относится к нашим большим друзьям, скорее к нашим большим критикам, но все-таки она такого заявления не делала. Она пошутила на реплику журналиста, это не является заявлением", - сказал Песков.

Пресс-секретарь Путина считает, что попытки пошутить уже говорят о позитиве в ситуации вокруг российского газопровода.

"Пусть лучше они шутят, чем занимаются нагнетанием напряженности в Европе", - считает он.

Напомним, недавно Нуланд пошутила о том, что было бы неплохо по газопроводу "Северный поток - 2" качать из России в Западную Европу водку.

Также сообщалось, что Германия пригрозила России санкциями против "Северного потока-2" в случае вторжения в Украину .

Ранее мы писали, что Nord Stream 2 AG учредила немецкую дочку для сертификации "Северного потока - 2".