Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд пошутила, что было бы неплохо по газопроводу "Северный поток - 2" качать из России в Западную Европу водку.

Шутка прозвучала 27 января на ее совместной пресс-конференции со спикером Госдепа Недом Прайсом.

Во время мероприятия журналист Мэтт Ли с иронией заметил, что "Северный поток - 2" готов к прокачке чего угодно: "газа, оливкового масла или водки".

"Водка – это было бы неплохо", - улыбнулась Нуланд в ответ на замечание.

Однако с мнением о том, что газопровод готов к вводу в эксплуатацию, Нуланд не согласилась.

"Мэтт, он еще не готов ко включению. Он еще не закончен. Он не протестирован и не сертифицирован", - сказала дипломат и добавила, что в случае "агрессии России против Украины" газопровод "Северный поток-2" не будет введен в эксплуатацию и не заработает.

Ране "Страна" сообщала, что 27 января Германия в очередной раз пригрозила России санкциями против "Северного потока - 2" в случае вторжения в Украину.

Также мы писали, что компания Nord Stream 2 AG учредила немецкую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH для сертификации газопровода.