Нуланд заявила, что неплохо бы по "Северному потоку - 2" прокачивать водку
Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд пошутила, что было бы неплохо по газопроводу "Северный поток - 2" качать из России в Западную Европу водку.
Шутка прозвучала 27 января на ее совместной пресс-конференции со спикером Госдепа Недом Прайсом.
Во время мероприятия журналист Мэтт Ли с иронией заметил, что "Северный поток - 2" готов к прокачке чего угодно: "газа, оливкового масла или водки".
"Водка – это было бы неплохо", - улыбнулась Нуланд в ответ на замечание.
Однако с мнением о том, что газопровод готов к вводу в эксплуатацию, Нуланд не согласилась.
"Мэтт, он еще не готов ко включению. Он еще не закончен. Он не протестирован и не сертифицирован", - сказала дипломат и добавила, что в случае "агрессии России против Украины" газопровод "Северный поток-2" не будет введен в эксплуатацию и не заработает.
Ране "Страна" сообщала, что 27 января Германия в очередной раз пригрозила России санкциями против "Северного потока - 2" в случае вторжения в Украину.
Также мы писали, что компания Nord Stream 2 AG учредила немецкую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH для сертификации газопровода.