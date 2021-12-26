Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Джо Байден и Владимир Путин являются самыми опытными политиками на планете.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1".

"У Путина и Байдена наладился очень хороший диалог. То есть, когда они говорят, они абсолютно конструктивно и очень по-деловому и очень уважительно излагают друг другу те моменты, по которым наши точки зрения расходятся диаметрально. Собственно, расхождение во мнениях не означает, что разговор должен быть неуважительным", - сказал он.

В то же время Песков не стал отвечать на вопрос, извинился ли Байден перед Путиным за жесткие высказывания, сказанные ранее. Поэтому ему неизвестно, возникла ли между лидерами человеческая симпатия.

"Я не знаю симпатия ли это, но когда говорят лидеры двух крупнейших государств мира, они не могут друг с другом говорить по-иному", - заявил он.

Напомним, в начале декабря состоялись онлайн-переговоры двух президеньтов. "Страна" рассказывала, о чем договорились Путин и Байден.

Также мы писали о том, что следующие переговоры Путина и Байдена по видеосвязи могут провести до Нового года.