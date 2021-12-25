На Галичине все чаще стали нападать на памятники Степану Бандере.

За последний год лидера ОУН несколько раз атаковали - облили красной краской в феврале уходящего года во Львове, а в середине декабря - в Тернополе.

Также в Тернополе сразу после этого, три дня назад, закидали памятник яйцами. После чего его полиция взяла под круглосуточную охрану.

Что происходит - разбиралась "Страна".

Бодигарды для Бандеры

Тернопольского Бандеру 14 декабря "разукрасили" двое 21-летних юношей из Житомира, им инкриминируют часть 3 статьи 297 УКУ – "надругательство, совершенное группой лиц". Это довольно серьезная статья, которая предусматривает ограничение свободы сроком от четырех до пяти лет или лишение свободы от четырех до семи лет.

Меру пресечения житомирчанам еще не избрали.

Во Львове, правда, "обидчикам" Бандеры дали в итоге лишь условный срок, хотя грозились дать четыре года. Ими оказались два хмельниччанина 19 и 24 лет, которые учатся на военной специальности во Львове. Они заявили, что им заплатили по тысяче гривен за то, чтобы они облили памятник краской.

После открытия в 2007 году памятник Бандере во Львове находился под круглосуточной охраной, однако позже охрану сняли, на площади возле монумента установили видеокамеры. Но теперь уже и во Львове призывают восстановить патрулирование возле памятника.

В Тернополе после сразу двух атак полиция взяла Бандеру под круглосуточную охрану. На этом настояли областные депутаты. Вместе с полицейскими охранять постамент станут бойцы батальона "Тернополь" - это будут пешие патрули.

Бандеру в Тернополе сначала облили краской, а через пару дней закидали яйцами

На Западной Украине обсуждают версию, что нападения на Бандеру в националистическом глубоком "тылу", в самом сердце Галичины, - это, мол, "дело рук ФСБ" и знак того, что вот-вот "Путин нападет".

Этими мыслями со "Страной" анонимно поделились сразу несколько представителей местной власти.

"В Тернополе на Бандеру напали наемники из Житомира, да и по всей Украине сейчас такие фсбшные провокации. Не зря говорят, что Путин готовит вторжение, видимо, это уже предупреждения Галичине", - вполне серьезно говорит один из наших собеседников из Тернополя.

"Если есть необходимость ставить Бандеру под охрану в Тернополе, это уже плохой знак", - сокрушается тернопольчанин Иван Рыбчак.

Другие допускают, что это может быть провокация самих националистов или власти.

"Откуда известно, что это коллаборанты? Может они зелебобики, юлефаны? Да и свободовцу если заплатить, то сделает", - считает тернопольчанин Петр Москалец.

"Надо же отвлечь народ от повышения цен, от подорожания газа. И еще больше напугать нападением Путина. Вполне может быть, что заказчики - во власти или среди наших националистов", - поделилась с нами мыслями предпринимательница из Тернополя Галина Гавриш.

Хотят перезахоронить прах Бандеры

Кстати, тернопольского Бандеру облили сразу после того, как местный облсовет обратился к Зеленскому, чтобы тот быстрее создал в Киеве "пантеон Героев" для перезахоронения там Бандеры, Петлюры, Коновальца, Мельника и других противоречивых украинских деятелей.

Вопрос о перезахоронении праха Бандеры в Украине всплывает уже давно. Правда, его родня выступает против и уплатила 3 тысячи евро за продолжение аренды места на мюнхенском кладбище еще на 50 лет. Внук Степан Бандера хочет, чтобы вначале построили пантеон славы Украинской повстанческой армии: "Не пришло еще время для возвращения деда на родину, оно может расколоть общество".

К слову, далеко не все даже на Галичине являются фанатами Бандеры.

Авторитетный историк, профессор Львовского университета им. И. Франко Ярослав Грицак не склонен героизировать Бандеру. По его мнению, те, кто превозносит символы Бандеры и УПА, должны также взять моральную ответственность за преступления, совершенные бандеровцами против мирного населения, а также признать право других регионов Украины иметь своих героев.

"В Лондоне есть памятники как вождю английской революции Оливеру Кромвелю, так и казненному им королю Карлу I", - говорит Грицак.