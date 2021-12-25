Перед самым Новым годом президент России Владимир Путин встретится с Александром Лукашенко, после чего проведет Новый год в компании родных и близких.

Цитирует ТАСС пресс-секретаря главы Российского государства Дмитрия Пескова.

Рождественская неделя у Путина пройдет в частично рабочем режиме. Он редко проводит это время полностью "как новогодние праздники", отметил представитель Кремля.

"Я думаю, что первые несколько дней он [Путин] будет, как и все, использовать просто для отдыха. Хотя, я еще раз повторяю, у него же полностью не может быть отдыха", - констатировал Песков.

Он пояснил, что Путину постоянно приходится работать и с документами, и с другими данными.

"Тем более, когда такая тревожная обстановка в Европе, постоянно поступает информация по всем источникам, по всем каналам", - сказал пресс-секретарь президента.

Песков добавил, что Путину необходимо читать и заслушивать доклады, и этот процесс не может останавливаться. Песков не исключает, что уже в середине новогодних праздников президент может провести какие-то встречи, однако полноформатных совещаний, по его словам, пока не запланировано.

Известно, что перед Новым годом Путин встретится с Лукашенко.

"Действительно, запланирована встреча [29 декабря], они встретятся и на неформальном саммите [СНГ 28 декабря]", - сказал он.

"Дальше уже какие решения примут перед Новым годом, я не знаю", - ответил Песков на просьбу прокомментировать сообщения СМИ, что Путин и Лукашенко могут вместе сыграть в хоккей в Санкт-Петербурге.

В планах Путина на рождественскую неделю пока нет и поездки в Сочи для катания на горных лыжах.

"Мне неизвестно о том, чтобы он это планировал. Пока ничего нет в планах", - сказал пресс-секретарь.

У Путина не запланированы международные поездки до открытия Олимпиады в Пекине.

"Нет, до Пекина пока ничего не запланировано, эта первой будет в следующем году поездка. Зато будут разные международные контакты у нас в России", - сказал Песков.

"У меня нет сомнений, что китайцы проведут Олимпиаду на высочайшем уровне", - отметил Песков в беседе с журналистами.

Он добавил, что в Китае очень внимательно относятся к соблюдению мер безопасности в реалиях пандемии, в том числе с учетом появления в мире нового штамма "омикрон".

"То, что с организационной точки это будет "вау", это точно абсолютно", - продолжил Песков.

Он с улыбкой ответил "догадайтесь" на вопрос о любимом зимнем виде спорта.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее "Страна" сообщала, что Дмитрий Песков прокомментировал слухи о двойниках Владимира Путина, а также о том, смотрит ли Владимир Путин TikTok.