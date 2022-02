"I'm in Kiev, which is a capital of Ukraine". Борис Джонсон записал в Киеве видео о российской угрозе

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который вчера приехал с визитом в Киев, записал видео, в котором выразил поддержку Украине и рассказал о ситуации на границе с РФ. Видеообращение Джонсон обнародовал в своем Twitter-аккаунте. "Мы непоколебимо поддерживаем украинский народ за суверенитет и территориальную целостность Украины", - сказано в подписи к видео и именно эти слова Джонсон говорит в конце ролика. На кадрах полутораминутного видео показано прибытие британского премьера в Украину, его встреча с президентом Владимиром Зеленским и часть их совместного брифинга. На протяжении всего ролика Джонсон говорит. "Я в Киеве - это столица Украины, и тут сейчас очень сложная ситуация, как вы знаете. Границам Украины угрожают около 125 тысяч российских военных, и существует вполне реальная перспектива скорого и внезапного нападения, вторжения на еще большую украинскую территорию, чем это случилось в 2014 году. Это очень важно для мира, для Украины, больше всего для России, чтоб это не случилось, что президент Путин не сделал этот катастрофический просчет. Вот почему мы предоставляем еще 88 миллионов фунтов для поддержки Украины". - сказал Джонсон. Кроме того, он упомянул пакет экономических санкций, которые будут применены против России в тот момент, когда российские солдаты зайдут на территорию Украины. Напомним, 1 февраля состоялся совместный брифинг Зеленского и Джонсона, на котором президент снова призвал ввести превентивные санкции против Москвы. Также "Страна" анализировала итоги визита британского премьер-министра в Украину.