В Украину прибыл премьер-министр Британии Борис Джонсон. Он должен встретиться и провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Борис Джонсон приземлился в аэропорту "Борисполь" возле украинской столицы.

Ранее сегодня пресс-службой Джонсона была опубликована программа его визита. Джонсон приедет в Украину, так как "напряженность на границе страны с Россией продолжает расти". Он обсудит с президентом Украины действия РФ в отношении Украины.

Также Великобритания анонсировала выделение Украине 88 млн фунтов стерлингов (более трех млрд гривен - Ред.) на поддержку энергетической независимости.

"Великобритания объявляет о помощи Украине в размере 88 млн фунтов стерлингов для поддержки стабильности институтов управления Украины и энергетической независимости", - сообщала пресс-служба британского премьер-министра.

Напомним, что в Украину 1 февраля должен приехать и польский коллега Джонсона Матеуш Моравцкий. Стороны намерены объявить о создании нового формата сотрудничества с Украиной.

Также мы писали о том, что перед визитом в Украину трижды вакцинированная глава МИД Великобритании заразилась коронавирусом. Это стало причиной переноса объявления о создании "тройственного союза" Украины, Польши и Великобритании.