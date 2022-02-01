В Кремле заявили, что телефонный разговор президента России Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, о котором сообщалось ранее, на сегодня не планируется.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова сообщает РИА "Новости".

Пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что Кремль не анонсировал переговоры политиков. Вместе с тем, Песков добавил, что стороны могут переговорить позже.

Напомним, издание Independent вчера сообщило, что беседа Джонсона и Путина ожидалась во второй половине 31 января перед тем, как Джонсон приедет в Украину. После этого представитель главы британского парламента Макс Блейн заявил, что переговоры Бориса Джонсона с Владимиром Путиным могут перенести на 1 февраля.

Также мы писали, что Джонсон сегодня приедет в Киев. Он встретится с президентом нашей страны Владимиром Зеленским и обсудит с ним выделение финансовой помощи Киеву. Отметим, что по состоянию на 12:50 никаких сообщений о визите Джонсона в Киев все еще нет.

Кроме того, сообщали, что российский президент провел телефонный разговор с премьером Британии 13 декабря. Темой разговора стала ситуация у границ Украины.