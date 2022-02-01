Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который сегодня приедет в Украину в рамках рабочего визита, встретится с президентом нашей страны Владимиром Зеленским и обсудит с ним выделение финансовой помощи Киеву.

Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Великобритании.

Джонсон приедет в Украину, так как "напряженность на границе страны с Россией продолжает расти". Он обсудит с президентом Украины действия РФ в отношении Украины.

Также Великобритания анонсировала выделение Украине 88 млн фунтов стерлингов (более трех млрд гривен - Ред.) на поддержку энергетической независимости.

"Великобритания объявляет о помощи Украине в размере 88 млн фунтов стерлингов для поддержки стабильности институтов управления Украины и энергетической независимости", - сообщает пресс-служба британского премьер-министра.

Напомним, что в Украину 1 февраля приедет и польский коллега Джонсона Матеуш Моравцкий. Стороны намерены объявить о создании нового формата сотрудничества с Украиной.

Также мы писали о том, что перед визитом в Украину трижды вакцинированная глава МИД Великобритании заразилась коронавирусом.