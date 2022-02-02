На фоне раздуваемых на Западе слухов о военном нагнетания Украину посетил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который у себя на родине оказался в шаге от отставки из-за скандала с вечеринками в разгар пандемии. И, как считают некоторые эксперты, с помощью украинской темы пытается переключить своих сограждан внимание с внутренних проблем.

Вместе с Зеленским на брифинге он продолжил нагнетать военные слухи. Джонсон заявил: "Не считаю, что мы преувеличиваем угрозу. Мы видим разведданные... Мы не хотим, чтобы Путин достиг своей цели. Если ты держишь оружие у виска... Россия хочет подорвать ситуация, создать новую Ялту", - заявил Джонсон.

Британский премьер пригрозил России "кровавым сопротивлением” со стороны украинской армии в случае военной агрессии, а также жесткие санкции со стороны Лондона.

Украинцы в соцсестях сразу припомнили Зе квартиру в Лондоне и офшоры и запостили мэмы о том, как Зе просит у Джонсона "тихонечко в лес уйти" (по мотивам скандала с депутатом Трухиным).

"Когда Джонсон напомнил о санкциях в отношении российских олигархов, Зе сразу вспомнил свой нелепый закон об олигархах, а квартиру свою в Лондоне и оффшорные счета не упомянул", - пишет в Facebook киевлянка Мария Стогний.

Киеву обещана финансовая помощь в размере 88 млн фунтов.

После переговоров президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании нового политического альянса Украины с Польшей и Великобританией, о котором уже писала "Страна".

Узнавали, что значит визит Джонсона в Украину и как это связано с его проблемами дома.

"Джонсон - это "Байден и Меркель" для Украины"

Визит британского премьера в Украину, кроме разве что красной папки, зеленого галстука и декларативных заявлений, ничем примечательным не отличился, шутят эксперты.

"Ничего особенного не заявлено. Продекларированы общность позиций и оказание дальнейшей помощи. Очевидно, что часть интересного диалога осталась за кулисами. Остаётся открытым вопрос относительно влияния Британии на военную эскалацию между Украиной и Россией, визит оказался смазан переносом даты подписания политического соглашения между Британией, Украиной и Польшей. Думаю, перенос связан не только с болезнью министра иностранных дел Британии, это мог сделать и сам премьер-министр. В целом Джонсон может занять место Байдена и Меркель в Украине, стать ключевым представителем Запада по украинскому направлению", - сказал нам политолог Руслан Бортник.

Бортник также говорит о том, что Джонсон пытается переключить внимание британского общества на внешнеполитическую деятельность на фоне многочисленных скандалов внутри Британии, особенно с вечеринками в локдаун.

"Кресло под премьером Британии шатается, а Украина - в фокусе внимания мировых медиа, стала именем нарицательным для западных обществ. Но есть не только этот фактор. В том числе это продолжение общей внешнеполитической стратегии Британии, при которой Лондон возвращается в качестве геополитического игрока в район Южно-Китайского моря и Тихого океана с AUKUS (США, Британия, Австралия), и также она возвращается в Европу, Восточную Европу, в Украину, в зону влияния Российской Федерации. В формате, возможно, тройственного осевого союза. В силу того, что США "возвращаются домой", часто наконечником западного мира выступает именно Британия, которая может перехватывать часть внешнеполитической роли Америки", - говорит эксперт.

"Винные пятницы" подвели под отставку

В Британии перед поездкой Джонсона в Киев начал раскручиваться громкий скандал под названием "Патигейт" (party - вечеринка).

Он разгорелся в связи с серией вечеринок, которые проводились в резиденции премьера во время национального локдауна, когда подобные собрания были строго запрещены. Выяснилось, что персонал Даунинг-стрит (офиса премьера, где он также и живет) устраивал "винные пятницы" на протяжении всей пандемии.

Джонсон привык к нападкам и скандалам, но "Патигейт" вызвал невиданный доселе гнев среди парламентариев и граждан. Если чуть больше месяца назад премьер утверждал, что ничего не знал о вечеринках, и возмущался их циничностью, то на прошлой неделе во время парламентской сессии ему пришлось извиниться. И вместо темы об отставке предложил сосредоточиться на Украине. Но ни извинения, ни "перевод стрелок" на украинскую тему, похоже, в Британии не восприняли.

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер назвал все это уловками Джонсона и снова призвал лидера консерваторов уйти с поста премьера.

"Теперь он прибегает к своей обычной отговорке: виноваты все, но только не он. Они все уйдут, а он останется. Даже теперь он прячется за полицейское расследование, - заявил Стармер. - Но британский народ - не дурак, он не поверил ни единому его слову. Он считает, что премьер-министр должен поступить достойно и уйти в отставку. Но он, конечно, не уйдет. Потому что у него нет стыда!".

Против Джонсона высказались и некоторые члены его партии. В том числе выступавшая первой из депутатов-тори экс-премьер Тереза Мэй.

"Что мы все-таки видим из доклада Грей, это то, что на Даунинг-стрит не соблюдали правила, которые они ввели для граждан. Либо мой достопочтенный друг не читал эти правила, - сказала Тереза Мэй, имея в виду премьера, - либо не понял, что они означают, либо же он считал, что Даунинг-стрит эти правила не касаются. Так какой из эти вариантов верен?" - спросила Мэй.

Депутат Роджер Гейл, частый критик Джонсона, сказал, что премьер сейчас уже "ходячий мертвец".

Как считают эксперты, скандал вокруг премьера подрывает электоральные перспективы тори.

"Отрыв от лейбористов, приведший партию к победе на выборах 2019 года (во многом благодаря яркой и динамичной фигуре Джонсона), согласно последним опросам, испарился. Отставка запятнавшего себя премьера представляется им наименьшим из зол", - пишет BBC.

Сам премьер-министр не выказывает признаков желания подать в отставку.

"Люди, хорошо его знающие, говорят, что это маловероятно. Джонсон – боец и будет стоять до конца. Его заместитель Доминик Рааб, согласный с тем, что врать парламенту нехорошо, тем не менее уверен, что Джонсон будет у власти еще много лет. Однако, потеряв доверие избирателей, консерваторы могут проиграть на местных выборах, которые состоятся в мае. Многие в партии не готовы на такой риск и требуют отставки премьера, но большинство выжидают подходящего момента, чтобы нанести удар", - отмечает "Радио Свобода".

"Пытается спасти репутацию, используя Украину"

"Джонсон отчаянно пытается спасти свою репутацию, и смещение фокуса внимания на Украине может быть тактическим ходом, призванным отодвинуть тему вечеринок на задний план. Но, похоже, это не удастся замять, особенно учитывая скандальную фигуру Джонсона. В прессе вспоминают, как в начале карьеры его уволили с работы журналистом за фальшивые цитаты, а в середине 2000-х сняли с партийной должности за то, что соврал о своих любовных похождениях. Так что такое поведение Джонсона – скорее норма, чем исключение. Британцы когда-то любили Джонсона за его эксцентрическое поведение, много ему прощали, но сейчас, по мнению многих, он перешел все границы, разделив правила для всей страны и для себя лично", - сказала "Стране" британская журналистка Оливия Креллин.

Эксперты замечают, что визит Джонсона прошел накануне приезда в Украину президента Турции Эрдогана. Великобритания выстраивает сейчас особые отношения с Турцией, вовлекая в этот союз и другие страны, нуждающиеся в поддержке.

"На эту ось сейчас нанизывается, образно говоря, все, что плохо лежит - например, Молдова и Украина", - полагает политолог Константин Бондаренко.

Однако в самой Британии больше склоняются к версии, что действия Лондона по Украине четко координируются с США, которые сознательно передали англичанам часть функций по "опекунству" над Киевом.

Со своей стороны Лондон готов содействовать украинской дипломатии с учетом своих геополитических интересов.

"Продажа ударных беспилотников "Байрактаров" могла быть согласована Анкарой и Лондоном, который использует Эрдогана, чтобы надавить на Россию. Еще одним из рычагов влияния может стать "финансовая подушка" для Украины от британских партнеров в Катаре", - сказал "Стране" на условиях анонимности один из британских экспертов, специализирующихся на теме безопасности.