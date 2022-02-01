Во время короткой встречи президента Украины Владимира Зеленского и британского премьер-министра Бориса Джонсона, которую показал Офис президента, произошел курьезный инцидент.

Зеленский встретил Джонсона, у которого в руках находилась красная папка, словами: "Спасибо вам! И вам, ребята (обращаясь к кому-то, кто стоит за кадром)".

После чего Зе говорит премьеру что-то невнятное, на что тот ему отвечает: "Все Окей. Фантастика-фантастика. Очень рад быть здесь".

Все время пока длилось рукопожатие, с огромного расстояния в сторону Джонсона бежала женщина, которая буквально вырвала из его рук ту самую папку.

Зеленский: Спасибо.. Рад видеть вас снова.

Джонсон: Абсолютно, абсолютно рад находиться здесь.

Зеленский: Как себя чувствуете?

Джонсон: Хорошо. А вы? (пинает при этом дружелюбно его кулаком? Держись, держись!

Зеленский: Неплохо-неплохо.

После этого Зеленский и Джонсон пошли внутрь Мариинского дворца.

Сегодня, 1 февраля, в Украину прибыл премьер-министр Британии Борис Джонсон. Он должен провести переговоры с Владимиром Зеленским.

Напомним, что в Украину 1 февраля должен приехать и польский коллега Джонсона Матеуш Моравецкий. Стороны намерены объявить о создании нового формата сотрудничества с Украиной.

Также мы писали о том, что перед визитом в Украину трижды вакцинированная глава МИД Великобритании заразилась коронавирусом. Это стало причиной переноса объявления о создании "тройственного союза" Украины, Польши и Великобритании.