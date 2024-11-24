Британское издание The Times обвинило украинские власти в коррупционном провале программы защиты объектов энергетики от воздушных атак РФ.

Соответствующее заявление было вынесено в заголовок одной из статей.

"На секретном объекте под Киевом бригадный генерал наблюдал, как взрывы разрушают бетонную конструкцию, которую в режиме секретности помогла создать его команда из десяти британских военных инженеров, офицеров разведки и дипломатов. Британские инженеры, а также команды специалистов из Америки, Германии и Японии посоветовали своим украинским коллегам возвести конструкции для защиты энергосистемы Украины от российских атак. Однако девять месяцев спустя правительство президента Зеленского так и не сделало этого на фоне обвинений в коррупции, что затормозила работы", – пишет издание в статье под названием "Из-за коррупции в энергетике украинцам грозит смертельный мороз".

Около 80% энергетической инфраструктуры Украины повреждено или разрушено. При температуре ниже нуля Украине грозят смертельные зимние морозы. Каждые сутки сотни тысяч людей будут проводить до шести часов в темноте без тепла и воды, отмечает издание и приводит слова бывшего главы агентства по восстановлению Мустафы Найема, который обвиняет правительство в намеренном затягивании реализации проекта по защите энергетики.

По словам Найема, правительство блокировало выделение денег на проект из личных корыстных интересов. Его команда подозревает, что проект был отложен из-за того, что в офисе премьер-министра не были даны взятки чиновникам, "которые держат в руках кошелёк". По словам Найема, украинское правительство не заплатило подрядчикам и те прекратили работу.

Сменивший Найема Сергей Сухомлин сказал, что подрядчики ожидали "слишком большой прибыли" и сейчас его ведомство пересматривает контракты с ними. Некоторые защитные сооружения "переделываются", чтобы сократить расходы, сказал он.

Подрядчики со своей стороны заявили, что пытаются продолжить строительство бункеров, но без выделения средств правительством вынуждены брать кредиты для финансирования минимального объёма работ, чтобы продолжать строительство, и что сооружения ещё далеки от завершения.

В настоящее время, чтобы предотвратить коллапс своей энергетической системы, Украина полагается на защиту "первого и второго уровня" из поставляемых Великобританией габионов – примитивных сеточных клеток, заполненных щебнем, – и больших бетонных защитных арок, а также на ряд современных систем противовоздушной обороны, предоставленных западными партнёрами.

Со ссылкой на свои источники Times пишет, что бывший заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко требовал от строительных компаний, участвовавших в тендере, 10-процентную плату за отбор и представление их проектов на утверждение. Источники также сообщили, что во время официальных поездок в регионы Тимошенко взимал плату в размере 10 000 долларов с предприятий, которые хотели получить визит президента.

В то же время пресс-секретарь Тимошенко опроверг эти обвинения: "Кирилл Тимошенко не принимает участия в принятии решений относительно строительства инфраструктурных объектов и не имеет никакого отношения к процессам финансирования или управления этими проектами".

Напомним, после массированной воздушной атаки РФ 17 ноября в "Гринпис" заявили, что энергосистема Украины на грани катастрофы.

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