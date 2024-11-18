Недавний массированный удар россиян по украинской энергосистеме, последствия которого сейчас переживает Украина, заметно выбивается из череды других атак по критической инфраструктуре.

17 ноября россияне запустили больше 200 ракет разных типов и шахедов, в ряде регионов были попадания по объектам генерации и распределения.

На какое-то время "вырубилась" даже атомка - фактически не работали семь блоков из девяти.

При этом буквально сразу же власти заявили, что критических повреждений нет.

Что косвенно подтверждает и отсутствие масштабных блэкаутов. Графики отключений, хоть и ввели, но в "щадящем" режиме. В западных регионах уже в понедельник сняли большинство ограничений. Хотя в других областях и в Киеве отключения продолжатся и завтра.

Особняком стоит лишь Одесса, где ситуация с электроэнергией, водой и отоплением остается сложной. На ликвидацию последствий, по словам эксперта энергорынка Олега Попенко, может понадобиться неделя или даже больше.

В тоже время, ситуация в энергетике остается очень непростой и еще более усложнится в ближайшие дни, с учетом надвигающихся на Украину холодов. И если к ним добавится еще и новый российский ракетный удар, то ситуация может резко ухудшиться.

Разбирались, что сейчас происходит с энергетикой и что ждать украинцам зимой.

Почему после прилетов по ТЭС и ГЭС вырубилась атомка

О том, что по мере приближения зимы многократно растут риски масштабных атак россиян по украинской энергосистеме эксперты предупреждали уже давно.

Напомним: массированные удары по украинской критической инфраструктуре были весной 2024 года. Тогда сильные повреждения получила, в частности, тепловая генерация. Некоторые ТЭС, к примеру, Трипольская, были фактически полностью разрушены.

Собственно, после этих атак (которые периодически повторялись, хоть и в меньших масштабах) в Украине начались массовые отключения электроэнергии, продлившиеся большую часть лета. Плюс - вырос тариф на электроэнергию для населения (с 2,64 до 4,32 гривен за киловатт).

Но уже с августа, после того как спала жара и закончились плановые ремонты на АЭС, ситуация в энергосистеме заметно улучшилась, а отключения электроэнергии прекратились - и для бизнеса, и для людей.

"Хороший" период продлился вплоть до 17 ноября, когда россияне снова нанесли массированный удар по украинской инфраструктуре.

По данным источника "Страны" на энергорынке, были попадания по трем ТЭС (в том числе и Бурштынской ТЭС, работа которой была приостановлена) и по двум ГЭС (в том числе и по Кременчугской ГЭС, работу которой также приостановили, а дамбу в Светловодске временно перекрыли), а также ряду подстанций в разных регионах - Ривненской области (по одной подстанции Ривненской АЭС зафиксировано сразу три прилета), Днепропетровской, Одесской (там ударили сразу по 4 подстанциям), Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и других областей.

На какое-то время "вырубилась" практически вся атомная генерация, чего во время предыдущих атак не было. Не работали 7 из 9 энергоблоков.

Как пояснил нам экс-работник Чернобыльской АЭС и эксперт по энергетике Александр Купный, речь идет не о полной остановке энергоблоков (если бы это произошло, на их возвращение "в строй" понадобилось бы, минимум, несколько дней), а о так называемой "работе на холостых оборотах". То есть, блоки не отключались, но функционировали на минимальной мощности, и не выдавали электричество в энергосистему.

Такое могло случится по нескольким причинам.

Первая - если бы атака шла на непосредственно распределительные устройства АЭС.

"Тогда при резком снижении напряжения в сети сработала бы автоматика на атомных блоках и они вышли бы в аварийную остановку", - говорит Купный.

Вторая - перевод энергоблоков на пониженные обороты "в ручном режиме" в превентивных целях на случаях проблем с передачей электроэнергии.

"На такой шаг персонал АЭС, как правило, идет, если есть удары по соседних подстанциях энергосистемы. В какой-то момент выдавать электроэнергию в сеть становится просто опасно из-за резкого падения напряжения, поэтому нужно ограничивать работу блоков", - пояснил Купный.

По его словам, скорее всего, на большинстве станций сработал именно последний сценарий - с "ручным" ограничением энергоблоков.

С Купным согласен и Олег Попенко.

"Под массированным ударом произошла разбалансировка энергосистемы, поэтому нужно было срочно ограничивать работу атомных блоков, чтобы мы случайно не получили сразу несколько "чернобылей", - отметил эксперт.

И хотя через какое-то время работа блоков была полностью восстановлена, такие "превентивные" отключения могут оказаться достаточно опасными для атомной генерации, особенно, если станут повторяться, - говорит аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

"Во-первых, топливо, на котором работают блоки, должно стабильно выгорать. Оно не рассчитано на работу блоков "рывками". Во-вторых, ограничения мощности вредит турбинам, повышая риски аварий в дальнейшем", - пояснил Корольчук. Он не исключает, что имела место "новая задумка врага" - сконцентрировать удары по подстанциям таким образом, чтобы вынудить наших энергетиков выводить атомные блоки в холостой режим. "И, таким образом, заставить нас своими руками расшатывать атомную генерацию", - отметил Корольчук.

"Легко отделались"

В тоже время, у атаки, несмотря на ее масштаб, были сравнительно "легкие" последствия.

Буквально сразу же после ударов нардеп и член комитета ВР по вопросам энергетики Сергей Нагорняк заявил, что критических повреждений украинская энергосистема не получила, и "легко отделалась".

"Регионально да, действительно. Одесса, Одесская область, Львовщина, Ривненщина и Волынь частично получили повреждения. Но, я думаю, в течение двух-трех дней энергетики восстановят работу, и мы вернемся к привычному ритму жизни", - отметил Нагорняк.

Косвенно тот факт, что энергосистема "легко отделалась" подтверждает и отсутствие массовых "блекаутов": в большинстве регионов отключения света хоть и были, но в "щадящем режиме" - на пару часов. Что не идет ни в какое сравнения с ситуацией весной этого года, когда в первые сутки после атак люди сидели без электроэнергии по 8-10 часов.

С понедельника графики отключений света в Украине действуют, но также не особо жесткие (отключают две очереди потребителей).

В западных областях (Волынская, Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская) уже 18 ноября отменили все ограничения.

"Точечно отмена графиков произошла и в других регионах. К примеру, у нас в Славутиче об отключениях предупредили, но по факту никаких ограничений не было", - говорит Купный.

По мнению Корольчука, такой "лайт-вариант" после достаточно мощного удара по энергосистеме поясняется несколькими факторами.

Первое - сниженное потребление электроэнергии. Температура воздуха, как для середины ноября, держится на достаточно высоких отметках. Кроме того продолжает снижаться потребление электроэнергии со стороны бизнеса.

По данным "Укрэнерго", максимум потребления 17 ноября был на 4,3% ниже, чем на прошлой неделе, 10 ноября, А 18 ноября на 5:00 потребление было на 7% ниже, чем накануне. В НЭК это пояснили повышением температуры воздуха, по сравнению с прошлой неделей, а также обесточиванием значительного количества потребителей в Одесской области. В Одессе ситуация продолжает оставаться сложной, но вернемся к этому позже.

Что касается других регионов, то сравнительно быстро вернуться к "привычной жизни" помогает также импорт электроэнергии. В частности, по словам Попенко, за счет большого импорта (он, по данным "Укрэнерго", составляет 3 427 Мвт/ч и идет из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдовы) удалось быстро отменить ограничения в западных областях.

Впрочем, на самом деле все не так радужно. В украинской энергосистеме сохраняется достаточно большой дефицит. К примеру, на рынке на сутки вперед (часть которого на общем энергорынке достигает 30%) 19 ноября дефицитными будут часы с 8:00 до 11:00 и с 14:00 до 21:00. Спрос на электроэнергию составляет больше 109,5 тысяч Мвт/ч, а предложение - только 105,76 Мвт/ч. Для сравнения: до атаки, 16 ноября, в дефиците был только один временной период - 17:00, а предложение электроэнергии заметно превышало спрос (123,4 тыс Мвт/ч против 86,8 тыс).

Что касается импорта, который помогает Украине справляться с дефицитом электроэнергии, то там также есть проблемы. Во-первых, сильно вырос ценник (в некоторые часы стоимость электроэнергии в Европе в 2-2,5 раза выше, чем в Украине, хотя летом была обратная ситуация. Во-вторых, есть проблемы со "свободным" электричеством - на некоторые часы просто нереально выкупить объемы, - пояснил Попенко.

С чем связан одесский блэкаут

Особняком стоит Одесса, где после массированной атаки пропали электричество, вода и отопление. Во многих домах спустя сутки все еще нет ни света, ни канализации. Энергетики ликвидируют последствия разрушений, но на то, чтобы вернуть город к нормальной жизни может понадобиться неделя или даже больше, - говорит Рябцев.

По его словам, "одесский блэкаут" поясняется несколькими причинами.

"В Одессе давно очень сложная ситуация с энергетикой. Фактически там есть только одна высоковольтная линия, связывающая регион с объединенной энергосистемой, поэтому "вырубить" ее достаточно легко. Кроме того, в этот раз именно по Одесской области "летело" едва ли не больше всего", - говорит Рябцев. По его мнению, в случае с Одессой россияне фактически пытаются повторить "харьковский сценарий", когда после планомерных ударов область осталась без собственной генерации. "Это может быть одним из этапов в плане "разбить Украину на энергоострова", - отметил Рябцев.

Еще один потенциально проблемный регион - Сумская область, где были нанесены существенные повреждение по ТЭС в Шостке и Охтырке, а также распределительным мощностям.

"Ко-генерационные установки, который могли бы хотя бы частично решить проблему с энергообеспечением во многих регионах, в том числе, прифронтовых, фактически не работают - на их запуск у местных властей не хватает денег", - добавил Попенко.

Чего ждать зимой

Главный вопрос - что будет дальше. Синоптики прогнозируют похолодание уже в ближайшие дни, и непонятно, будут ли украинцы с теплом и светом. Ранее "Страна" уже писала о "страшилках", которые еще с лета начали озвучивать эксперты. Были прогнозы, что этой зимой люди будут сидеть без света по 10-12 часов в сутки.

Корольчук говорит, что на самом деле такие сценарии не отменяются.

"Даже если бы не было последней атаки, ситуация в украинской энергосистеме все равно супер сложная. Мы буквально ходим по краю. И любое ЧП, будь-то похолодание или выход атомного блока в аварийную остановку уже могут спровоцировать перебои с электроэнергией", - отметил эксперт.

Олег Попенко также говорит, что Украина имеет шансы нормально пройти отопительный сезон лишь при условии теплой зимы (до минус 5 градусов) и отсутствии дальнейших ударов по энергетике, что, понятно, никто гарантировать не может.

Но ключевой вопрос – ударят ли россияне по подстанциям АЭС (атомные станции обеспечивают большую часть генерации в Украины). Тогда придется надолго останавливать атомные реакторы и света в Украине может не быть очень долго. О том, что россияне готовят такой удар еще с сентября заявляли украинские власти. Но пока Москва его не наносит. По одной из версий - приберегая в качестве ответа на удары западными ракетами по российской территории. Либо ожидая наступления холодов. Либо накапливая запасы ракет.