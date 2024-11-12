Блэкаут в Украине возможен, если удары РФ приведут к остановке сразу двух АЭС, например, из-за удара по распределительным мощностям.

Об этом заявил соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

"Технически, если такое произойдет, это остановит работу атомных электростанций. Даже если в градирню запустят пару ракет, которые условно отобьют кусок бетона, то станция уже будет остановлена до выяснения всех обстоятельств и степени повреждений. И это сразу станет причиной отключений. Если это будет касаться двух АЭС, тогда возможен блэкаут. С другой стороны, даже если такие удары будут нанесены, теоретически и практически ремонт может занять неделю-две. Поэтому считайте, что в течение этого времени каждый будет жить, как может", - заявил Корольчук.

Напомним, власти Украины с сентября заявляют о планах РФ бить по атомным подстанциям.

Также газета Politico писала, что предстоящая зима может оказаться переломной для Украины из-за риска потерять атомную энергетику.

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