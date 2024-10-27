Россияне по-прежнему планируют нанести удар по распределительным подстанциям украинских АЭС.

Об этом заявил глава "Центра по борьбе с дезинформацией" Андрей Коваленко.

По его словам, Россия готовит новую волну ракетных ударов, накапливая ракеты, топливо и стратегическую авиацию.

"Россияне действительно планируют обстрелять объекты ядерной энергетики и повредить распределительные мощности атомных станций", - сказал Коваленко.

Напомним, ещё в сентябре в таких планах Россию обвинили МИД Украины и президент Зеленский. По словам президента, у украинской власти есть такая информация.

Москва этого не подтверждала и не комментировала.

Ранее Китай призвал Россию и Украину не расширять театр военных действий ударами по АЭС.

"Ситуация неустойчива и должна быть переломлена, все стороны должны... быть искренне привержены продвижению мирных переговоров", - подчеркнул глава китайского МИД.

Война в Украине идет уже 975-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

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