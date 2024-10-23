Российская прокуратура передала в Южный окружной военный суд дело в отношении гражданина Украины, инженера цеха тепловой автоматики и измерений Запорожской АЭС Сергея Потынги. Его обвиняют в том, что по заданию ГУР он планировал покушение на сотрудников МАГАТЭ.

Об этом сообщили российские СМИ.

Российские силовики заявили, что в Энергодаре Потынга собирал информацию о въезжавших на территорию станции автомобилях, маршрутах их движения и местах стоянки, а затем передавал данные ГУР. 25-26 мая 2023 года он якобы должен был организовать взрыв на территории АЭС, чтобы нанести максимальный ущерб "вплоть до убийства присутствующих на станции сотрудников МАГАТЭ". Для этого он, как утверждается, установил взрывное устройство на днище автомобиля Hyundai IX 35. Однако взрывчатка была обнаружена, а в декабре того же года Потынгу задержали.

Украина отрицает обвинения. "Энергоатом" в 2023 году заявлял, что российские силовики похитили Потынгу, который работал на ЗАЭС до её захвата РФ, и подвергают его пыткам и физическому насилию.

Ранее в РФ заявили, что 16-летний подросток по заданию ГУР Минобороны Украины совершил поджог истребителя-бомбардировщика Су-34 в Челябинске.

Также в России судили молодого человека по обвинению в том, что он "осуществлял визуальное наблюдение" и фотографировал "места дислокации" российских военных объектов в Майкопе.