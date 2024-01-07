Россияне заявляют, что нашли человека, который, как предполагается, мог поджечь истребитель-бомбардировщик Су-34 в Челябинске.

Видео человека, которого ведут по коридору публикуют российские телеграм-каналы.

Отметим, что об этом поджоге недавно сообщало Главное управление разведки при Министерстве обороны Украины.

Российские паблики пишут, что по этому делу задержан 16-летний подросток. Его обвиняют в попытке диверсии "по заданию спецслужб Украины". Якобы парень пробрался на военный аэродром "Шагол" в Челябинске, где поджёг бомбардировщик. Самолёт успели потушить, а задержанный отправлен в СИЗО.

Россияне пишут, что фигурант этого дела родился в Дагестане. И его также подозревают в поджогах на дагестанской железной дороге, произошедших в ноябре и декабре 2023 года.

Напомним, на днях в ГУР Украины сообщали, что подожженный в Челябинске боевой самолет входил в состав авиационного полка 21-й смешанной авиадивизии ВКС РФ.

Ранее в РФ впервые осудили подростка за госизмену.

Мы также публиковали видео, как утверждается, допроса подозреваемого в покушении на Симоньян и Собчак.